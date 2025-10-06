 Atnaujinamas šio svarbaus parko aukcionas

2025-10-06 09:57
BNS inf.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pirmadienį atnaujina daugiau nei 3 mlrd. eurų vertės 700 megavatų (MW) galios antrojo vėjo parko Baltijos jūroje vystytojo konkursą. Dvi dienas truksiantis aukcionas tęsiamas tomis pat sąlygomis, kaip ir anksčiau. 

Atnaujinamas šio svarbaus parko aukcionas / Freepik.com nuotr.

Pasiūlymus jo dalyviai turi pateikti iki spalio 7 dienos (imtinai). Kad konkursas įvyktų, reikia bent dviejų paraiškų.

Kaip pirmadienį pranešė VERT, laimėtoją tikimasi paskelbti gruodžio antroje pusėje patikrinus, ar dalyviai atitinka konkurso reikalavimus, o atrinkus geriausią pasiūlymą – ar jis neprieštarauja nacionaliniam saugumui.

Teisę plėtoti parką laimės naudingiausią pasiūlymą pateikęs dalyvis, kuriam reikės mažiausios valstybės paramos arba jei jos nepageidauja, pasiūlys didžiausią vystymo mokestį.

Vyriausybė rugsėjo pradžioje nusprendė laikinai stabdyti konkursą atsižvelgus į tai, kad birželį paskelbto konkurso dokumentų pateikimas vyko vasarą, kai dėl atostogų yra mažesnis rinkos dalyvių aktyvumas, dėl politinių aplinkybių vyravo galimas neapibrėžtumas, todėl potencialiems investuotojams buvo sudėtingiau priimti sprendimus.

Sprendimui įtakos turėjo ir nepalanki situacija pasaulinėje jūrinės energetikos sektoriaus rinkoje.

Energetikos ministerija yra sakiusi, kad potencialių rinkos dalyvių netenkino konkurso terminas, nes jiems trūko laiko pasirengti dalyvauti konkurse.

Ministras Žygimantas Vaičiūnas anksčiau sakė, kad konkursu domisi keli potencialūs dalyviai.

BNS šaltinių teigimu, valstybės valdoma „Ignitis grupė“ ketina dalyvauti konkurse, tačiau neaišku, ar su strateginiu partneriu, ar viena. 

Laimėtoją tikimasi paskelbti ir sutartį su vystytoju pasirašyti iki šių metų pabaigos, kai baigiasi Europos Komisijos patvirtinta valstybės pagalbos schema, vadinamasis „Contract for Difference“ (CfD) mechanizmas.

Pagal CfD modelį su parko vystytoju sutartai elektros pardavimo kainai esant mažesnei nei nustatyta minimali riba (64,31 euro už megavatvalandę), valstybė primokėtų parko savininkui, o esant didesnei (107,18 euro) – kainų skirtumą kompensuotų savininkas.

Atnaujintą antrojo 3,126 mlrd. eurų vertės 700 MW galios vėjo parko jūroje vystytojo konkursą VERT paskelbė birželio 9-ąją – po to, kai sausį buvo sustabdytas pernai lapkritį paskelbtas aukcionas, o Seimas gegužę pakoregavo jo sąlygas.  

Antrasis jūrinio vėjo parko projektas bus vystomas maždaug 136 kvadratinių km teritorijoje ir nuo kranto bus nutolęs apie 30 km. Skaičiuojama, kad abu parkai užtikrins iki pusės Lietuvos elektros poreikio ir sumažins šalies priklausomybę nuo jos importo.

Šiame straipsnyje:
aukcionas
parko aukcionas
jūros vėjo parkas
antras parkas
VERT
parko konkursas

