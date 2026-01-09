Užimtumo tarnyba paskelbė, kiek įregistruota darbo ieškančių žmonių

Sausio 1 dieną šalyje registruota 159,3 tūkst. darbo ieškančių žmonių – 3,1 proc. (4,8 tūkst.) daugiau nei prieš mėnesį, bet 2,6 proc. mažiau (4,2 tūkst.) nei prieš metus.
Tarnybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė sako, kad gruodis patvirtino metų pabaigai būdingas tendencijas – darbo rinka lėtėja, o registruoto nedarbo rodikliai ūgteli.
„Tai įprastas žiemos sezono laikotarpis, kai tiek darbuotojų samda, tiek darbo paieška būna pasyvesnė. Tokiu metu samdos sprendimai atidedami naujiems metams, kai patvirtinami nauji veiklos planai ir biudžetai. Paklausą mažina ir sezoniniai svyravimai: žiemą dalyje sektorių veiklos apimtys, o kartu ir darbuotojų poreikis natūraliai traukiasi“, – pranešime teigė J. Zemblytė
Paskutinį 2025 metų mėnesį į Užimtumo tarnybą kreipėsi 22,1 tūkst. naujų klientų – 1,8 proc. daugiau nei lapkritį.
Darbdaviai gruodį paskelbė 7,6 tūkst. laisvų darbo vietų – ketvirtadaliu (2,4 tūkst.) mažiau nei lapkritį (10 tūkst.) ir du kartus mažiau nei balandžio-rugsėjo mėnesiais kas mėnesį.
Daugiausiai darbuotojų ieškojo gamybos įmonės, paskelbusios 1,6 tūkst. laisvų darbo vietų, administracinės ir aptarnavimo įmonės – 1,5 tūkst., prekybos – 1,1 tūkst., statybos – 700, sveikatos ir socialinės įstaigos – 600.
Pasak J. Zemblytės, metų pabaigoje fiksuojamas sulėtėjimas neturėtų užgožti bendros situacijos per ilgesnį laikotarpį: „Darbo rinka išlieka funkcionuojanti, o metų pradžioje įprastai stebime aktyvumo atsigavimą.“
Sausio 1 dieną šalyje buvo 1,45 mln. dirbančiųjų – 8,1 tūkst. (0,56 proc.) mažiau nei prieš mėnesį, bet 3,5 tūkst. daugiau nei prieš metus. Gruodžio pabaigoje darbuotojų labiausiai sumažėjo administracinės ir aptarnavimo, statybos, apdirbamosios gamybos, didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriuose, o labiausiai augo nekilnojamojo turto, viešojo valdymo ir gynybos įmonėse.
