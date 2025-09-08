Kas vienuoliktas gyventojas ieškojo darbo – daugėja bedarbių?

Pasak jos, rugsėjo 1 dieną kas vienuoliktas darbingo amžiaus šalies gyventojas ieškojo darbo, arba 160,3 tūkst. žmonių – 3,8 tūkst. (2,5 proc.) daugiau nei prieš mėnesį, tačiau 400 mažiau nei pernai tokiu pat laiku.
Tarnybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė sako, kad įsidarbinimo rodikliai išliko stabilūs, naujų klientų skaičius sumažėjo, tačiau registruoto nedarbo rodiklis šiek tiek ūgtelėjo.
„Tai įprasta vasaros pabaigai – dalis žmonių sugrįžta pasibaigus sezoniniams darbams, kitiems tiesiog reikia daugiau laiko, kad vėl rastų sau tinkamą darbą“, – pranešime sakė ji.
„Nors situacija darbo rinkoje pasyvesnė, vis dėlto ji stabili ir demonstruoja įprastus sezoninius svyravimus. Naujų klientų srautai kito nežymiai, o darbuotojų paieška buvo vangesnė daugelyje sektorių – kas mėnesį paskelbiama vidutiniškai 800 mažiau darbo skelbimų nei pernai“, – pridūrė J. Zemblytė.
Paskutinį vasaros mėnesį laisvų darbo vietų skaičius susitraukė 7,4 proc. – 3,7 tūkst. darbdavių įregistravo 14,7 tūkst. darbo pasiūlymų, tačiau mokymo įstaigose ir gamybos įmonėse darbuotojų paieška rugpjūtį buvo aktyvesnė nei per pastaruosius dvejus metus.
Rugpjūtį į Užimtumo tarnybą kreipėsi 20,3 tūkst. naujų klientų – penktadaliu (5,2 tūkst.) mažiau nei liepą. Tarnyba padėjo įsidarbinti 17,3 tūkst. klientų – panašiai, kaip liepą. Savarankišką veiklą pagal verslo liudijimus pasirinko 7,7 tūkst. klientų.
Nedarbas didėjo 50 savivaldybių, mažėjo – keturiose, nepakito – šešiose. Labiausiai augo Kalvarijos ir Rokiškio (po 0,8 proc. punkto), Anykščių (0,7 proc. punkto) savivaldybėse. Mažėjo – Telšių (0,4 proc. punkto), Varėnos (0,2 proc. punkto).
