Ūkininkai: tai išbalansuos ES rinką – Lietuvos produkcija taps nekonkurencinga

„Gaunasi paradoksali situacija, kai mes ES šalyse negalime auginti pigios produkcijos su pigiais preparatais ir panaudoti neleistinas medžiagas, kai tuo tarpu ES nori pasirašyti susitarimus su Pietų Amerikos šalimis, kad taip užauginta produkcija patektų ant mūsų vartotojų stalų, į mūsų parduotuvių lentynas“, – pirmadienį spaudos konferencijoje teigė Lietuvos grudų augintojų asociacijos tarybos narys Dainius Arlauskas.
„Tai bus dūris viskam, ką galima įvežti į Europos Sąjungą ir nebūtinai ta produkcija bus užauginta Lotynų Amerikoje“, – pridūrė D. Arlauskas.
„Vien Brazilijoje yra užauginama du kartus daugiau jautienos, negu ES suvartoja. Įsivaizduojat, kokių jie didelių resursų turi ir ta visa jautiena bandys prasibraut čia pas mus, į Europos Sąjungą“, – kalbėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkas Gedas Špakauskas.
Jis teigė, jog susitarimas tikriausiai bus pasirašytas, tačiau ūkininkai spaus Briuselį elgtis sąžiningai ir kompensuoti ūkininkams, jei rinka bus iškreipiama.
„Mes ir toliau jo (susitarimo – BNS) nepalaikysime, bet mes nepalaikydami visą laiką galėsime toliau atkreipti dėmesį, kad būtų elgiamasi sąžiningai, kad būtų žiūrima būtent kokybė maisto produkcijos, ar teisingai kompensuojama ūkininkams, jeigu iškreipiama rinka ir panašiai“, – teigė jis.
„Nėra aiškiai nurodyti kompensaciniai mechanizmai, jeigu bus rinka iškraipyta iš MERCOSUR šalių atvežtos produkcijos. Neaišku, kaip (ES – BNS) užtikrins maisto (importuojamo iš Pietų Amerikos – BNS) saugumą“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, susitarimas Europos Sąjungai padėtų į Pietų Ameriką eksportuoti daugiau transporto priemonių, mašinų, vynų ir spiritinių gėrimų, o Pietų Amerikai palengvintų jos mėsos, cukraus, ryžių, medaus ir sojos pupelių patekimą į Europos rinką.
Mažiausiai 7 tūkst. ūkininkų su maždaug 1 tūkst. traktorių praėjusį ketvirtadienį surengė protestą Briuselyje protestuodami prieš susitarimą.
