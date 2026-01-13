Ambasadorius ES: siekta užtikrinti geriausias sąlygas šalies ūkininkams

„Man atrodo, tikrai buvome aktyvūs dalyviai (...). Tikrai Lietuva – tiek Užsienio reikalų ministerija, tiek Žemės ūkio ministerija – buvo aktyvios dalyvės, nes pirmiausia stengėmės surasti geriausias sąlygas mūsų ūkininkams, kad nebūtų neigiamo poveikio“, – antradienį Žinių radijui sakė Nerijus Aleksiejūnas.
„Derybos truko 25 metus, tai iš tikrųjų labai ilgas periodas – turbūt vienas ilgiausių periodų, kur teko tiek laiko praleisti stengiantis surasti sutarimą. Tai tikrai istorinis įvykis“, – teigė jis.
Anot ambasadoriaus, derybose buvo kalbėta apie galimus kompensacinius mechanizmus ir numatyti papildomi fondai tiems sektoriams, kurie gali patirti neigiamas MERCOSUR pasekmes.
„Taip pat labai svarbus dalykas, jog jau buvo numatyti tam tikri saugikliai. Jeigu pradeda didėti eksportuojamų produktų kiekiai arba jų kaina pradeda mažėti ir tai turi poveikį visai Europai, įsijungia tam tikri mechanizmai, kai (Europos – BNS) Komisija pradeda atlikti tyrimus. Tai vėlgi yra tam tikra garantija, kad nebus to tokio neigiamo poveikio mūsų žemės ūkio sektoriui“, – sakė N. Aleksiejūnas.
Jo teigimu, susitarimu sukuriama 700 mln. vartotojų rinka, kuri atvers galimybes Lietuvos verslui aktyviau eksportuoti į Pietų Amerikos valstybes. Ambasadorius sakė besitikintis, kad „Lietuva sugebės tuo pasinaudoti“.
N. Aleksiejūnas teigė, kad „nuolat kalbamasi su ūkininkų bendruomene, stengiamasi suprasti problemas“.
„Buvo daug bandoma ieškoti tų galimų sprendimų, bet susitarimas yra apie viską, jis tikrai žymiai plačiau negu vien tiktai žemės ūkio produktai. Buvo labai svarbu padėti šitam mūsų sektoriui, kuris yra labai svarbus, bet taip pat pasiruošti tiems teigiamiems dalykams, kurie gimsta iš šito susitarimo“, – sakė ambasadorius.
Anot jo, žiūrint per geopolitinę prizmę, MERCOSUR susitarimas yra svarbus, nes mažina Europos priklausomybę nuo Kinijos: „Tokie susitarimai atveria naujas galimybes bendradarbiauti, intensyvinti prekybą ir, iš esmės, mažiau priklausyti nuo didelės Kinijos rinkos.“
BNS rašė, kad dauguma iš 27 ES valstybių ambasadorių susitikime Briuselyje sausio 9 dieną balsavo už paktą, nepaisant Prancūzijos, Airijos ir kitų šalių, susirūpinusių dėl poveikio žemės ūkio sektoriui, pasipriešinimo.
Pagrindinės MERCOSUR eksporto prekės į ES bus žemės ūkio produktai ir mineralai, o Bendrijos narės eksportuos mašinas, chemines medžiagas ir farmacijos produktus. Be to, susitarimas leidžia panaikinti importo tarifus daugiau nei 90 proc. produktų.
Tačiau dauguma Europos ūkininkų baiminasi, kad jų auginamas ir tiekiamas gėrybes nukonkuruos pigesnė žemės ūkio milžinių, tokių kaip Brazilija ir kaimyninės šalys, produkcija.
Susitarimui dar reikės Europos Parlamento (EP) pritarimo.
