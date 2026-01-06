ES siūlo ūkininkams papildomų lėšų, kad numalšintų pyktį dėl MERCOSUR prekybos susitarimo

Komisija planuoja pakoreguoti savo 2028–2034 metų biudžeto pasiūlymą, kad, be kitų reformų, skirtų Europos žemės ūkio pramonei remti, ūkininkams būtų sudarytos sąlygos gauti apie 45 mlrd. eurų, laiške rašė ES vadovė Ursula von der Leyen.
MERCOSUR susitarimas susidūrė su aršiu ūkininkų, ypač Prancūzijos ir Italijos, pasipriešinimu.
Šis susitarimas turėtų padėti ES į Pietų Ameriką eksportuoti daugiau transporto priemonių, mašinų, vynų ir spiritinių gėrimų.
Susitarimas taip pat palengvina Pietų Amerikos mėsos, cukraus, ryžių, medaus ir sojos pupelių patekimą į Europos rinką.
Kai kurios ES šalys, pavyzdžiui, Vokietija ir Ispanija, džiaugiasi susitarimu, kuris galėtų padėti padidinti eksportą tuo metu, kai pasaulinėje prekyboje nestinga įtampos.
Tačiau susitarimas sukėlė nerimą ūkininkams, kurie baiminasi, kad juos nukonkuruos pigesnių prekių srautas iš žemės ūkio milžinės Brazilijos ir jos kaimynių.
