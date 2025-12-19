Sužinokite, kiek išmokos augs nuo sausio

– Nuo kitų metų keičiasi ir didėja beveik visos valstybės išmokos. Šįkart norisi susitelkti į vaikus ir juos auginančias šeimas. Kas iš esmės keičiasi?
– Išlieka stabilumas ir nuoseklus išmokų augimas. Šeimos, kurios išmokas gauna šiemet, kitąmet gaus didesnes. Didėja vaiko pinigai, taip pat vienkartinė vaiko gimimo išmoka. Nuo sausio 1-osios ji sieks 814 eurų, o nuo birželio 1-osios – 1 036 eurus. Tai reali parama šeimoms. Be to, tęsiamos ir kitos svarbios priemonės: visuotinis pirmokų ir antrokų maitinimas, nepriklausomai nuo šeimos pajamų, o nuo 2027 metų jis planuojamas ir trečiokams. Taip pat išlieka mamadieniai, tėvadieniai, didėja bazinė socialinė išmoka, nuo kurios priklauso daugelis kitų išmokų – vaikams, tėvams, žmonėms su negalia.
– Vienkartinė išmoka gimus vaikui didėja dviem etapais: nuo sausio – iki 814 eurų, nuo birželio – iki 1036 eurų. Kodėl pasirinktas toks pusmečio tarpas?
– Tai susiję su teisės aktų įsigaliojimo tvarka ir techniniais skaičiavimais. Ne viskas gali įsigalioti vienu metu. Tačiau svarbiausia – valstybė prisideda prie šeimos tuo metu, kai gimsta kūdikis, ir tai, mano manymu, visada yra teigiamas dalykas.
– Vaiko pinigai auga nevienodai: šeimoms su vienu ar dviem vaikais – po septynis eurus, su daugiau vaikų – po vienuolika eurų. Kodėl pasirinkti būtent tokie dydžiai?
– Kiekviena valstybė turi ribotas galimybes. Šiemet pakeitėme išmokų skaičiavimo metodiką – anksčiau jos buvo indeksuojamos tik pagal infliaciją, dabar įtrauktas ir atlyginimų augimas. Dėl to galėjome didinti ir bazinę socialinę išmoką, ir vaiko pinigus. Taip pat nuo sausio didėja tikslinė išmoka tėvams, kurie anksčiau grįžta į darbą ir samdo auklę – valstybė skirs apie 360 eurų.
– Dalis tėvų sako, kad išmokos nėra pakankamos, ypač turint omenyje vaiko auginimo kaštus. Kada jos galėtų augti sparčiau?
– Kad ir kokio dydžio būtų išmokos, visada bus manančių, kad jos per mažos. Reikia vertinti visą sistemą. Lietuvoje yra vienos ilgiausių motinystės ir tėvystės atostogų Europoje, mokamos išmokos sudaro daugiau nei 75 proc. buvusio atlyginimo. Tai suteikia galimybę auginti vaiką saugiai ir stabiliai. Vertinant mūsų valstybės finansines galimybes, išmokos yra adekvačios. Be to, vaikas pirmiausia auginamas šeimai, o valstybės parama yra papildomas, bet svarbus indėlis.
– Kalbant apie motinystės ir tėvystės išmokas, jos turi „lubas“. Ar planuojama šią sistemą keisti?
– Šiuo metu esminių sprendimų neplanuojame, tačiau diskusijas tikrai pradėsime. Reikia įvertinti, ar dabartinė sistema yra socialiai teisinga. Dalis tėvų visų atostogų neišnaudoja ir grįžta į darbą anksčiau. Diskusijos dėl „lubų“ kyla nuolat, todėl kalbėsimės su tėvais, būsimais tėvais ir specialistais. Kada tai virs konkrečiais sprendimais, pasakyti sunku – tokios diskusijos gali trukti ir mėnesius, ir metus.
