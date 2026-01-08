 LEA: sausį šilumos kaina Lietuvoje šoktelėjo

2026-01-08 13:24
ELTOS inf.

Lietuvoje centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kaina sausį vidutiniškai siekė 7,97 cento už kilovatvalandę (kWh) – tai 4 proc. daugiau nei 2025 metų gruodį bei 0,3 proc. daugiau nei prieš metus, skelbia Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

LEA: sausį šilumos kaina Lietuvoje šoktelėjo / Freepik.com nuotr.

Agentūros duomenimis, mažiausia šilumos kaina sausį fiksuojama Utenoje, Šiauliuose, Tauragėje, Mažeikiuose ir Šilutėje.

Tuo metu didžiausios kainos nustatytos Lazdijuose, Biržuose, Ignalinoje, Kauno rajone ir Kazlų Rūdoje.

Agentūros teigimu, penkiuose pigiausiuose šalies miestuose šilumos kaina yra vidutiniškai 18,6 proc. mažesnė nei šalies vidurkis, o brangiausiose savivaldybėse – apie 49 proc. didesnė.

Didžiausias šilumos kainos sumažėjimas per mėnesį fiksuotas Vilniaus rajone – čia šilumos kaina mažėjo 7,8 proc., arba 9,79 ct/kWh. Tuo metu Ignalinoje kaina per mėnesį padidėjo labiausiai – 9,1 proc.

LEA duomenimis, sausį šilumos kainas sumažino 12 šilumos energijos tiekimo įmonių, 30 bendrovių jas didino, dar 7 įmonės kainų nepakeitė.

Kainų pokyčius daugiausia lėmė sezoniškumas ir nepriklausomų šilumos gamintojų aukcionuose superkamos šilumos brangimas.

Penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kaina sausį sudaro 7,56 ct/kWh ir yra 5,6 proc. didesnė nei pernai metų gruodį bei 0,9 proc. didesnė nei prieš metus.

Šių metų sausį šiluma Vilniuje brango 4,8 proc., Kaune – 4,7 proc., Klaipėdoje – 6,5 proc., Šiauliuose – 0,5 proc., Panevėžyje – 11,4 procento. 

