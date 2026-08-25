„Situacija gerėja, bet vis dar išlieka sudėtinga“: elektros neturi apie 74,6 tūkst. ESO klientų

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, nuo pirmadienio 6 val. ryto iki antradienio 6 val. ryto ugniagesiai 101 kartą vyko šalinti per audrą ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų nuvirtusių medžių.
Kaip ir anksčiau, daugiausia tokių darbų atlikta Kauno apskrityje – 22. Utenos apskrityje gelbėtojai vyko 19 kartų, Panevėžio apskrityje – 18, Marijampolės apskrityje – 9, Vilniaus apskrityje – 8, Alytaus ir Klaipėdos apskrityse po – 6, Šiaulių ir Telšių apskrityse po – 5, Tauragės apskrityje – 3.
Po audros sutriko ir mobilusis ryšys, tačiau operatorės antradienį pranešė jau atkūrusios didžiąją dalį tinklo.
Kaip skelbė bendrovė „Tele2“, iš 366 bazinių stočių, kurių veikimą buvo paveikusi audra, elektros tiekimas atstatytas didžiojoje dalyje.
Tuo metu bendrovė „Bitė“ skelb4, kad daugiau nei 70 proc. dėl audros sutrikusių ryšio bokštų veikla jau yra atkurta.
Antradienio ryto duomenimis, be elektros tiekimo dar yra 99 bazinės „Tele2“ stotys, paveikti išlieka apie 90 „Bitės“ ryšio bokštų.
Per šeštadienį kilusią audrą daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti.
Elektros tiekimas tuo metu buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
Lietuvos draudikų asociacijos (LDA) duomenimis, audra gyventojams ir verslui jau padarė daugiau nei 3 mln. eurų draudžiamųjų nuostolių, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkst. pranešimų apie žalą. Asociacija prognozuoja, kad šie skaičiai dar augs.
(be temos)
(be temos)
(be temos)