Seimui teikiami siūlymai griežtinti NT sąlygas rusams bei baltarusiams

Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamą turtą (NT), jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų.
Pagal siūlomą tvarką, tokiose teritorijose NT negalėtų įsigyti leidimų gyventi Lietuvoje neturintys Baltarusijos piliečiai ir jiems priklausantys juridiniai asmenys. Rusų galimybės pirkti NT Lietuvoje apribotos anksčiau.
Ribojimai nebūtų taikomi, jei nuosavybės teisė įgyjama paveldėjimo būdu.
Pakeitimais taip pat siūloma į šalį neįleisti Rusijos aneksuotose ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose švietimo, kultūros, sporto, meno veiklą vykdančių ar vykdžiusių fizinių bei juridinių asmenų.
Taip pat tiesiogiai ar netiesiogiai remiančių Kremliaus pradėtą karą, jame dalyvavusių.
Ribojimai nebūtų taikomi tiems, kurie minėtose teritorijose „aiškiai veikė prieš agresiją, okupaciją ar aneksiją, viešai demonstravo nepritarimą šiems veiksmams ir savo veikla objektyviai neprisidėjo prie okupacinės valdžios interesų įgyvendinimo“.
Taip pat siūloma neįsileisti tų, kas imasi veiksmų arba politikos, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui bei nepriklausomybei, kenkiama saugumui.
Ministerija siūlo, kad norintieji atvykti į Lietuvą privalėtų pasirašyti viešai skelbiamą deklaraciją, kurioje smerktų Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei reikštų paramą jos teritoriniam vientisumui – atsisakymas pasirašyti šį dokumentą užkirstų kelią veiklai šalyje.
Jei minėtos aplinkybės nebūtų nustatytos, Rusijos ir Baltarusijos atstovai galėtų veikti Lietuvoje tik kaip neutralūs dalyviai, neatstovaujantys savo pilietybės valstybei.
Seimui pritarus, Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1-osios. Iki tol sudarytos viešosios veiklos sutartys turėtų būti peržiūrėtos ir patikslintos iki 2027 metų vasario pabaigos.
Ribojamųjų priemonių įstatymas Lietuvoje taikomas nuo 2023 metų – juo siekiama pademonstruoti paramą Ukrainai ir suvaržyti šalių agresorių, Rusijos ir Baltarusijos, piliečių tam tikras teises.
Iki šiol Lietuva priimdavo atskirus sprendimus uždrausti į Lietuvą atvykti keliems Vladimiro Putino režimą palaikantiems, Rusijoje ar Kryme koncertavusiems atlikėjams.
(be temos)