 Seime – dar vienas bandymas atlaisvinti nedidelių sodo namelių statybas

Seime – dar vienas bandymas atlaisvinti nedidelių sodo namelių statybas

2026-09-24 07:03
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Prieš porą metų įsigalioję griežtesni dydžio ir aukščio reikalavimai nameliams sodininkų bendrijose gali būti vėl sušvelninti, Seimas ketvirtadienį spręs, ar priimti svarstyti tai numatančias įstatymo pataisas.

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<span>Seime – dar vienas bandymas atlaisvinti nedidelių sodo namelių statybas</span>
Seime – dar vienas bandymas atlaisvinti nedidelių sodo namelių statybas / Asociatyvi E. Ovčarenko/BNS nuotr.

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Jomis siūloma grąžinti iki 2024 metų galiojusią tvarką, leidusią be statybos leidimo ir projekto statyti ne didesnius kaip 80 kv. metrų bendro ploto ir 8,5 metrų aukščio sodo namus.

Sodininkų bendrijų įstatymo pataisas parengė Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas socialdemokratas Linas Jonauskas.

Nuo 2024 metų lapkričio be statybos leidimo galima statyti mažesnius – iki 50 kv. metrų dydžio ir iki 5 metrų aukščio – sodo namus. Norint statyti didesnį arba aukštesnį pastatą reikia gauti statybą leidžiantį dokumentą ir parengti projektą.

Ši tvarka įsigaliojo tuomečio aplinkos ministro liberalo Simono Gentvilo įsakymu pakeitus Statybos techninį reglamentą.

S. Gentvilas tuomet BNS teigė, kad pokyčiais siekta pristabdyti padriką sodų bendrijų plėtrą.

Šiame straipsnyje:
sodo nameliai
statybos
nedidelių sodo namelių statyba
Seimas
reikalavimai

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