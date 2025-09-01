Ruginienė: galimybių gauti RRF lėšas toks sprendimas nepaveiks

„Tikrai kontroliuojame šį procesą ir nepriimsime sprendimų, kurie galėtų trikdyti RRF planą“, – pirmadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Apie CO2 dedamąją su būsimuoju finansų ministru (Kristupu Vaitiekūnu – ELTA) jau kalbėjome ir tą padėtį žinome. Šiuo klausimu priimti sprendimai tikrai nebus tokie, kurie galėtų trikdyti tolimesnių mokėjimo prašymų pateikimus“, – tikino būsimosios Vyriausybės vadovė.
Ji kritikavo, kad praėjusi Vyriausybė, kuriai vadovavo konservatorė Ingrida Šimonytė, neužbaigė visų su RRF plano lėšomis susijusių darbų.
„Šiai dienai, deja, iš konservatorių Vyriausybės paveldėjome nekokį vaizdą, kai iš visų mokėjimo prašymų buvo padaryti tik keli. Dabar mes juos turime padaryti per du metus, tad jaučiame atsakomybę ir dirbame išsijuosę“, – tikino I. Ruginienė.
Europos Komisijai (EK) atsiskaityti už Lietuvai iškeltų RRF plano rodiklių įgyvendinimą Lietuva vėliausiai turi iki 2026 m. rugpjūčio 31 d.
Pasak Finansų ministerijos, Lietuvai skirtą plano dalį „Naujos kartos Lietuva“ (NKL) iš viso sudaro 216 rodiklių, iš kurių įgyvendinta 110, o siekiama dar 106.
Pagal NKL šalis šiuo metu yra gavusi 1,8 mlrd. eurų, rugpjūtį Komisijai pateiktas mokėjimo prašymas gauti dar 515 mln. eurų, atskaičius avansus.
EK patvirtinus šį prašymą, Lietuva pagal keturis mokėjimų prašymus iš viso bus gavusi 2,3 mlrd. eurų RRF fondų lėšų.
Paskutinį RRF mokėjimą iš EK Lietuva gavo pernai gruodį – išmokėta 463 mln. eurų, atėmus išankstinį finansavimą.
Naujausią NKL plano keitimą Finansų ministerija Komisijai oficialiai pateikti ketina šį spalį, o per lapkričio ir gruodžio mėnesius numatomas jo tvirtinimas EK ir Europos Sąjungos (ES) Taryboje.
Kitą mokėjimo prašymą planuojama teikti gruodžio mėnesį.
