Premjerė: sustabdę degalų akcizo kėlimą, galėtume didinti mokesčius kitur

„Koalicijos taryboje aptarėme šį klausimą ir nutarėme, kad reikėtų pristabdyti šį procesą (akcizų degalams didinimo – ELTA) ir kompensuoti jį, pavyzdžiui, didesniais rūkalų arba alkoholio akcizais. Manau, tai būtų logiška“, – trečiadienį žurnalistams sakė naujoji premjerė.
„Šiai dienai yra sutarta tik dėl politinės krypties. Tai, kokio lygio bus ta priemonė ir ar ji bus laikina, be abejo, paaiškės, kai bus vertinimai ir skaičiavimai. Tada bus konkretūs pasiūlymai“, – aiškino I. Ruginienė.
Nepaisant to, jog planuojami didesni akcizai kurui yra glaudžiai susiję su neseniai įsteigto Gynybos fondo finansavimu, socialdemokratė mano, jog šiuo metu svarbiau yra atsižvelgti į visuomenės poreikius.
„Jei didinsime kuro akcizus, kiek kainuotų įprastiniai ir gyvybiškai svarbūs produktai, kiek didėtų infliacija? Visi dalykai yra susiję. Jei mes sakome, kad akcizai pakankamai greitai didėja, mes kalbame apie dyzeliną, kuris yra dvigubai apmokestinamas dėl CO2 dedamosios“, – tikino I. Ruginienė.
„Jeigu pinigai vienoje eilutėje, jie atsiras iš kitos eilutės. Jei mes drastiškai didiname degalų kainas, tai aiškiai atsispindi būtiniausių prekių ir paslaugų kainoje. Manau, kad reikia tai įvertinti“, – apibendrino ministrė pirmininkė.
Šiemet įvedus CO2 dedamąją degalams, bendras akcizų augimas benzinui siekė 10,1 proc., dyzelinui – 26,7 proc., žymėtam dyzelinui žemės ūkio ir žuvininkystės reikmėms – 41,7 proc.
Pagal pernai Seime priimtą Valstybės gynybos fondo paketą, akcizas visam kurui nuo metų pradžios taip pat pakeltas 6 centais už litrą – įvesta vadinamoji „saugumo dedamoji“.
Lietuvos inovatyvios energetikos ir prekybos asociacija (LIEPA) skaičiavimais, nuo kitų metų padidinus dyzelino akcizą, 2025-2026 m. bendras jo didėjimas siektų 47,5 proc.
Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenimis, šių metų sausio-liepos mėnesiais Lietuvoje parduota 1,025 mlrd. litrų dyzelino (įskaitant žymėtą dyzeliną) – tai 16,2 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Liepos mėn. fiksuotas 17,3 proc. dyzelino pardavimų sumažėjimas lyginant su tuo pačiu mėnesiu pernai.
