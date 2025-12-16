Seimas: kitąmet nedidės dyzelino ir dalies kito kuro akcizo CO2 dedamoji

Parlamentas 70 jo narių balsais už bei vienam paprieštaravus, priėmė Vyriausybės teiktas, tačiau Seime pakoreguotas Akcizo įstatymo pataisas, kurios litrą dyzelino kitąmet atpigins 4 centais.
Seimas pritarė „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir dar dviejų „aušriečių“ siūlymui nuo 2026-ųjų nedidinti kintamos akcizo dalies, vadinamosios CO2 dedamosios ne tik dyzelinui, bet ir žemės ūkyje naudojamiems gazoliams bei SND – dedamoji dyzelinui kitąmet sieks 53,6 euro, o SND – 66,8 euro už 1 tūkst. litrų.
Tuo metu Vyriausybė siūlė CO2 dedamosios nedidinti tik dyzelinui.
Pastovioji dyzelino akcizo dalis nuo sausio didės nuo 466 iki 500 eurų už 1 tūkst. litrų, o bendras akcizas 6,5 proc. – nuo 519,6 iki 553,6 euro.
Opozicinių liberalų frakcijos narys Simonas Gentvilas pabrėžė, kad Seimo sprendimas nebus efektyvus, nes vežėjai vis tiek toliau pilsis kurą Lenkijoje, o biudžeto pajamos iš akcizų sumažės. Parlamentas nepritarė jo siūlymui nekeisti dar konservatorių Vyriausybės metu nustatyto akcizų didinimo plano.
„Akcizų skirtumas tarp Lenkijos ir Lietuvos išliks pakankamai didelis. Mes tik dirbtinai susimažinsime savo pajamas, o tranzitinis eismas negrįš. Todėl neapsimoka to daryti“, – Seimo posėdyje sakė S. Gentvilas.
Taip pat nuspręsta perpus – iki 66,8 euro už 1 tūkst. litrų – sumažinti CO2 dedamąją SND ir buitiniam krosnių kurui bei nedidinti žemės ūkyje naudojamų gazolių akcizo saugumo dedamosios. Pastaroji bus perpus mažesnė nei planuota anksčiau – 25 eurai už 1 tūkst. litrų.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas prieš savaitę sakė, kad tokie siūlymai sumažintų biudžeto pajamas 73 mln. eurų.
Vis tik verslas prašė nuo kitų metų akcizo nedidinti bei pabrėžė, jog tai paskatintų vežėjus vėl piltis kurą Lietuvoje, o ne Lenkijoje, kur dyzelinas pigesnis.
