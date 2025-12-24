 Renkantis šias žuvis, šventės atsieis brangiau

2025-12-24 15:00
Ugnė Rekašiūtė (LNK)

Per šventes lietuvių šeima suvalgo apie puspenkto kilogramo žuvies. Žemės ūkio duomenų centro skaičiavimu, šventinis žuvies krepšelis dabar kainuoja apie 35 eurus, kai prieš penkerius metus kainavo 26 eurus – kaina išaugo apie 36 proc. Vis dėlto gruodį žuvies pardavimai padidėja apie septynis kartus, todėl, nepaisant kainų augimo, vartojimo įpročiai nesikeičia.

Renkantis šias žuvis, šventės atsieis brangiau / P. Peleckio/BNS nuotr.

Plačiau šia tema komentavo „Rūkyti unguriai“ direktorius Rimantas Ramaška.

– Žemės ūkio duomenų centro skaičiavimu, šventinis žuvies krepšelis per penkerius metus brango: anksčiau puspenkto kilogramo žuvies kainavo 26 eurus, dabar – apie 35 eurus. Kokias kainų tendencijas pastebi Halės turgaus prekybininkai?

– Labiausiai per pastaruosius penkerius metus pabrango skumbrė – jos kaina išaugo beveik dvigubai. Jei anksčiau rūkyta skumbrė kainavo apie aštuonis eurus, dabar – apie septyniolika–aštuoniolika eurų. Ungurių kaina liko panaši, starkis pabrango keliais eurais, lašiša iš Farerų salų ir karpis kainuoja panašiai kaip anksčiau.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

– O kaip keitėsi silkės kaina?

– Praėjusiais metais silkę pardavinėjome po 5,9 euro, dabar – po šešis eurus. Jei vasarą per savaitę parduodame tris–keturis kubilus silkės, tai šventiniu laikotarpiu – apie 100 kubilų. Tai sudaro apie 800–900 kg.

– Kokia žuvis per šventes populiariausia? Pirmoje vietoje išlieka karpis – Kūčių simbolis. Antroje vietoje – jūrinė lydeka, trečioje – menkės filė.

– Žmonės vis rečiau perka žuvį su kaulais, dažniausiai renkasi filė – karpio, starkio, lydekos.

LNK stop kadras

– Labiausiai šiemet pabrango skumbrė – dar vasaros pabaigoje jos kilogramas kainavo apie aštuonis eurus, dabar – apie septyniolika eurų. Kodėl taip nutiko?

– Mažėja kvotos, o paklausa didėja, todėl kyla ir kainos.

– Kiek šiemet vidutiniškai kainuoja šventinis žuvies krepšelis?

– Viskas priklauso nuo pasirinkimo. Vieni apsiriboja silkėmis už penkiolika–dvidešimt eurų, kiti perka daugiau ir sumoka apie 50–60 eurų, o būna atvejų, kai pirkėjai išleidžia ir kelis šimtus eurų.

