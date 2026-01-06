Naujieji – lyg šūksnis pro langą

Pro atvirą antrojo aukšto buto langą draikosi cigarečių dūmai, šampanizuotas triukšmas ir dragūninis muzikinis gėris su grožiu. Veikiausiai tai įrašas iš mobiliosios maldaknygės, susietos su mažą kubiliuką primenančiu išmaniuoju būgneliu. Melodija, sakykime, visai sau nieko, tačiau dainos žodžių neįmanoma suvokti. Mat kai kas laiku nepasinaudojo logopedo paslaugomis, tad dabar girdisi tik repą primenantis atsainus veblenimas.
Na, tarties negalia kartais taip pat gali žavėti sava biologine turbulencija. Įpročiu dainuoti vien tik priekine žiaunų dalimi nūnai apsikrėtė daugybė scenos vargdienių. Bet gal būtent tai ir verčia liaudį pirkti bilietus į koncertaviete vis tampantį stadioną ar vasaros estradą? Viduramžių žmonės juk plūsdavo į aikštes pasižiūrėti pramogai atvežtų fiziologinių gamtos pokštų...
Paskui moterišku paltu pasipuošusį vyriškį iš to paties buto į lauką išskuba ir ryški greitosios mados vartotoja. Tatuiruotų pirštų galiukais ji laiko garinimo įnagį, tad iš plaučių ūmai pasklinda palaido gyvenimo aromatas. „Kū...va tu!“ – pro to paties antrojo aukšto langą kažkas vyrišku atodūsiu laimingų metų palinki šiai, matyt, jau buvusiai savo pasijai. Ką gi, jausenos visada baigiasi greičiau už jausmus. Moteris nervingai parodo langui tam tikrą galūnės kombinaciją ir nuskuba į būties tolius.
Taip Naujieji į mūsų gyvenimą vis atneša pokyčių. Net visai neplanuotų, nelauktų ir kartais labai nepageidaujamų.
