Prezidentūra: ministras turėtų siekti stipresnių Lietuvos ryšių su JAV energetikos sektoriumi

Kandidatas į energetikos ministrus, laikinasis ministras Žygimantas Vaičiūnas sako skirsiantis daugiau dėmesio suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tranzitui per Klaipėdos terminalą.
„Energetikos sektoriuje privalome stiprinti bendradarbiavimą su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Turime išnaudoti mūsų terminalo visišką pajėgumą tiekiant amerikietiškas dujas Ukrainai. Tai būtų dar viena Lietuvos paramos Ukrainai forma“, – trečiadienį spaudos konferencijoje prezidentūroje sakė D. Matulionis.
„Svarbu užtikrinti energetinį saugumą ir Ukrainai. Tai dujų tranzitas per mūsų SGD terminalą yra viena iš tų sričių. Turėjome pirmuosius bandomuosius krovinius. Šią kryptį toliau ir privalome tęsti“, – žurnalistams teigė Ž. Vaičiūnas.
Anot jo, dujų tranzito stiprinimas būtų naudingas ir Lietuvos vartotojams, nes šalis gautų papildomų pajamų.
„Tai ne tik energetinio saugumo Ukrainai klausimas. Tai taip pat labai svarbi dedamoji ir mūsų vartotojams. Už tai mes galime gauti papildomas pajamas ir tokiu būdu mažinti kainas“, – kalbėjo kandidatas į energetikos ministro postą.
Amerikietiškas dujas Ukrainai per Klaipėdą dabar gabena Lenkijos energetikos koncernas „Orlen“, įsipareigojęs per Klaipėdą su Rusija kariaujančiai šaliai patiekti apie 100 mln. kub. metrų dujų. Iš Klaipėdos į Ukrainą jos tiekiamos dujotiekiu per Lenkiją.
„Amber Grid“ duomenimis, pirmąjį šių metų pusmetį Lietuva Ukrainai os poreikiams transportavo vieną teravatvalandę dujų.
Ž. Vaičiūnas pavasarį sakė, kad SGD importas iš JAV per Klaipėdos SGD terminalą turi potencialo būti didinamas iki maksimalaus galimo kiekio. Tuomet jis teigė, kad Lietuva galėtų prisidėti prie Ukrainos dujų tiekimo poreikių tenkinimo panaudojant terminalo pajėgumus bei Lietuvos ir Lenkijos magistralinį dujotiekį (GIPL).
Lietuva buvo viena pirmųjų Europos šalių, 2017 metais pradėjusių SGD importą iš JAV, o nuo 2022 metų vasario neimportavo nė vieno rusiško SGD krovinio.
Naujausi komentarai