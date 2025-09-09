Premjerė: nėra plano sustabdyti „Sodros“ rezervo augimą ar jo dalį išleisti pensijoms kelti

Visgi, pasak politikės, šiuo metu ieškoma būdų, kaip vienu metu ir auginti krizinėms situacijoms skirto rezervo lėšas, ir sparčiau indeksuoti individualiąją pirmos pakopos pensijos dalį.
„Mes tam tikrą sumą pinigų skirstysim į rezervą ir rezervas nuolatos didės, nes mes suprantame, kad turime ruoštis „X“ dienai, tai nėra tokio plano staiga sustabdyti rezervo augimą arba galbūt iš ten išleisti pinigų“, – LRT televizijai pirmadienį sakė I. Ruginienė.
Anot jos, individualiąją pirmos pakopos pensijos dalį būtų galima indeksuoti palaipsniui per ketverius metus.
„Dalį pinigų galime skirti rezervo didėjimui ir augimui, bet dalį – intensyvesniam pensijų indeksavimui. (…) Yra išvystytas tvarus modelis, kuomet ir rezervas auga, ir indeksavimas (pirmos pakopos pensijos – ELTA) individualios dalies“, – tikino politikė.
I. Ruginienės teigimu, nors konservatorių Vyriausybė tinkamai ėmėsi didinti bazinę pirmos pakopos pensijos dalį, šiuo metu būtina daugiau dėmesio skirti didinant individualiosios pensijos dalies svorį.
„Šiuo metu reikia dėmesio individualiajai daliai, nes mes tikrai turime kurti paskatų sistemą sąžiningai mokėti mokesčius“, – tikino ji.
Apie tai, kad dalį kritinėms situacijoms skirto „Sodros“ rezervo būtų galima naudoti sparčiau indeksuojant pensijas, kalbėjo kandidatė į socialinės apsaugos ir darbo ministres Jūratė Zailskienė.
Pasak I. Ruginienės, šiemet „Sodros“ rezervo perteklius gali siekti 900 mln. eurų.
Šiuo metu rezervas sudaro apie 3,5 mlrd. eurų, šiemet jis turėtų pasiekti 4,2 mlrd. eurų.
Naujausi komentarai