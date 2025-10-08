Ministrė dėl pensijų: tai kainuos daugiau nei 200 mln. eurų

Tokį numatomą senatvės pensijos augimą kitais metais yra įvardinusi ir premjerė Inga Ruginienė.
„Mes labai tikimės, kad tai (12 proc. pensijų indeksavimas – ELTA) ir bus galutinis skaičius, nes „Sodros“ taryba jau patvirtino mūsų pateiktą skaičiavimą. (...) Esmė yra, kad pensijos individualiosios dalies papildoma dalis didės 3 proc., o tam bus naudojamas „Sodros“ rezervo perviršis – viršplaninės pajamos. Taigi, 10–11 proc. tų pajamų bus skiriama pensijų indeksavimui“, – Eltai trečiadienį sakė J. Zailskienė.
„Bendroje sumoje, kitais metais tai turėtų kainuoti virš 200 mln. eurų“, – dėstė socialinės apsaugos ir darbo ministrė.
Pasak jos, didžioji šios sumos dalis – apie 150 mln. eurų – bus skiriama iš valstybės biudžeto, dar maždaug 90 mln. eurų – iš „Sodros“ biudžeto perviršio, kitaip sakant iš tos dalies, kuri būtų skiriama į rezervą.
Ministrės teigimu, neturintiems privalomo darbo stažo pensijos kitais metais galėtų augti vidutiniškai 80 eurų, o tokį stažą turintiesiems gyventojams – apie 90 eurų.
Anksčiau premjerė Inga Ruginienė teigė, kad šiemet „Sodros“ biudžeto perviršis gali sudaryti apie 800–900 mln. eurų, tačiau tikslūs skaičiai bus žinomi pasibaigus metams.
Seimas šiuo metu svarsto prezidento siūlymą, kad papildomos lėšos pensijoms indeksuoti konkrečiais metais sudarytų ne mažiau negu 20 proc., tačiau ne daugiau 75 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto perviršio.
Kitaip sakant, būtų nustatyta žemiausia riba, kiek pinigų galima panaudoti didinti pensijoms, o dėl konkretaus dydžio numatytoje apimtyje spręstų Vyriausybė.
J. Zailskienės teigimu, parlamentui pritarus, nauja „Sodros“ rezervo panaudojimo tvarka galiotų formuojant 2027-ųjų biudžetą.
„Dabar jau viskas paskaičiuota, sudėliota, biudžetas jau bus tvirtinamas“, – aiškino ji.
Pasak ministrės, nustatyta žemutinė „Sodros“ perviršio riba būtų didelis pasiekimas, kuriuo remiantis ateityje galima būtų tęsti derybas ir ją didinti.
Šiuo metu „Sodros“ rezervas siekia virš 3,5 mlrd. eurų, o kitąmet turėtų perkopti 4 mlrd. eurų.
Jau skelbta, kad ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektas Seimą turėtų pasiekti iki spalio 17 d.
