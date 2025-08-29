Išmokų mokėjimo kalendorius: pasitikrinkite, kada „Sodra“ papildys piniginę

Išmokų mokėjimo kalendorius – RUGSĖJIS
Vaiko priežiūros: rugsėjo 15 d.
Nedarbo: rugsėjo 19 d.
Vaiko išlaikymo: rugsėjo 25 d.
Šalpos: per kredito įstaigas – rugsėjo 12 d.; pristatymas į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausida“) – rugsėjo 10–26 d.; atsiėmimas Lietuvos pašte – rugsėjo 10–26 d.
Pensijų anuitetų: rugsėjo 26 d.
Išankstinės senatvės pensijos: rugsėjo 19 d.
Ligos: per 17 d. d. nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Motinystės: per 17 d. d. nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Tėvystės: per 5 d. d. nuo tėvystės atostogų pabaigos.
Ilgalaikio darbo: per 10 d. d. nuo sprendimo priėmimo dienos.
Pensijų mokėjimo kalendorius – RUGSĖJIS
Atkreipkite dėmesį
Jeigu pensija Jums paskirta iki 2012 m. vasario 29 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
Jeigu pensija Jums paskirta po 2012 m. kovo 1 d., arba 2011 m. gruodžio mėnesį arba 2012 m. rugsėjo mėnesį buvo mokama 27–28 dienomis, – pensija mokama nuo 13 (tryliktos) iki 21 (dvidešimt pirmos) mėnesio dienos;
Jeigu pensija Jums paskirta po 2024 m. sausio 1 d. – pensija mokama nuo 7 (septintos) iki 12 (dvyliktos) mėnesio dienos.
Jeigu socialinio draudimo pensija Jums mokama 7–12 mėnesio dienomis, rugsėjo mėnesį jos mokamos:
„Swedbank“:
- Akmenės r., Alytaus r., Anykščių r., Biržų r., Druskininkų, Ignalinos r., Jonavos r., Joniškio r., Jurbarko r., Marijampolės, Palangos m., Panevėžio r., Panevėžio m., Šalčininkų r., Širvintų r., Šiaulių r., Šiaulių m., Trakų r., Visagino, Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – rugsėjo 10 d.
- Kaišiadorių r., Kauno r., Kauno m., Klaipėdos r., Klaipėdos m., Kėdainių r., Lazdijų r., Prienų r., Šakių r., Varėnos r., Vilkaviškio r. gyventojams – rugsėjo 11 d.
- Kelmės r., Kretingos r., Kupiškio r., Mažeikių r., Molėtų r., Pakruojo r., Pasvalio r., Plungės r., Radviliškio r., Raseinių r., Rokiškio r., Skuodo r., Šilutės r., Šilalės r., Švenčionių r., Tauragės r., Telšių r., Ukmergės r., Utenos r., Zarasų r. gyventojams – rugsėjo 12 d.
„Artea“ (Šiaulių bankas):
- Alytaus m., Alytaus r., Druskininkų, Joniškio r., Kelmės r., Lazdijų r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šalčininkų r., Šiaulių m., Šiaulių r., Širvintų r., Trakų r., Varėnos r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – rugsėjo 9 d.
- Klaipėdos apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Akmenės r., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kėdainių r., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – rugsėjo 10 d.
- Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Tauragės apskr., Raseinių gyventojams – rugsėjo 12 d.
„Luminor“ (buvęs DnB):
- Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kaišiadorių r., Kauno m., Kauno r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – rugsėjo 9 d.
- Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r. gyventojams – rugsėjo 10 d.
- Panevėžio apskr., Utenos apskr., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – rugsėjo 11 d.
SEB:
- Klaipėdos apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Akmenės r., Raseinių r., Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – rugsėjo 9 d.
- Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Panevėžio apskr., Utenos apskr., Jonavos r., Joniškio r., Kauno m., Kauno r., Kaišiadorių r., Kelmės r., Kėdainių r., Pakruojo r., Prienų r., Radviliškio r., Šiaulių m., Šiaulių r., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – rugsėjo 10 d.
„Urbo“ bankas, „Citadele“, „Luminor“ (buvęs Nordea) – visose apskrityse – rugsėjo 10 d.
Kitos kredito, mokėjimo įstaigos – visose apskrityse – rugsėjo 10 d.
Jeigu socialinio draudimo pensija Jums mokama po 13 mėnesio dienos, šį mėnesį jos mokamos:
- Šalčininkų r., Širvintų r., Trakų r., Vilniaus m., Vilniaus r. gyventojams – rugsėjo 15 d.
- Alytaus apskr., Marijampolės apskr., Jonavos r., Kaišiadorių r., Kėdainių r., Kauno m., Kauno r., Prienų r. gyventojams – rugsėjo 16 d.
- Klaipėdos apskr., Panevėžio apskr., Šiaulių apskr., Tauragės apskr., Telšių apskr., Utenos apskr., Raseinių r., Švenčionių r., Ukmergės r. gyventojams – rugsėjo 17 d.
Pensijų pristatymas į namus (Lietuvos paštas, „Bastaras“, „Rausidas“) – rugsėjo 10–26 d.
Pensijų atsiėmimas Lietuvos pašte – rugsėjo 10–26 d.
Naujausi komentarai