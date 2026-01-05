Pradėta platinti 16-oji gynybos obligacijų emisija

Emisija bus platinama iki sausio 19 d., o išperkama – 2027 m. sausio 20 d. Už šią naują vienerių metų trukmės emisiją bus mokama 2 proc. metinių palūkanų.
Gynybos obligacijų galima įsigyti per šiuo metu veikiančius platintojus – „Swedbank“, SEB ir „Orion Securities“.
Pernai pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per penkiolika emisijų pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 216,7 mln. eurų.
Gynybos obligacijas platinamos praėjusios kadencijos Seimui priėmus Valstybės gynybos fondo įstatymą.
Naujausi komentarai