Patvirtino: kokią tiekėjams kompensuojamų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai?

Kaip ketvirtadienį pranešė VERT, skirtingoms vartotojų grupėms bus nustatomos atskiros viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainos. Įstatyme numatyta, kad jos negalės viršyti 0,3 cento už kilovatvalandę (kWh) visiems elektros vartotojams ir 1 cento už kWh gaminantiems vartotojams.
Konkrečios kainos bus apskaičiuojamos įvertinus gaminančių vartotojų elektros tiekėjams sukeliamas sąnaudas ir jų teikiamą finansinę naudą visai elektros rinkai.
„Svarbu įvertinti ne tik tai, kokias sąnaudas gaminantys vartotojai sukuria tiekėjams, bet ir kokią naudą jie duoda visai elektros rinkai“, – pranešime teigė VERT pirmininkas Renatas Pocius.
Pasak jo, toks vertinimas leis tiekėjams išmokamų VIAP lėšų poreikį paskirstyti tarp vartotojų grupių remiantis faktiniais duomenimis.
VERT aiškina, kad gaminantys vartotojai dalį pasigamintos elektros sunaudoja iš karto, o likusią perduoda į tinklą ir vėliau ją susigrąžina. Tačiau elektros kaina jos patiekimo į tinklą metu paprastai būna mažesnė nei tuomet, kai energija susigrąžinama.
Dėl šio kainų skirtumo elektros tiekėjai gali patirti papildomų sąnaudų, todėl VERT nustatė, kaip jos bus apskaičiuojamos.
Skaičiuojant tiekėjų pajamas ir sąnaudas bus naudojami faktiniai elektros energijos kiekių bei kainų duomenys, vertinami 15 minučių intervalais.
Į skaičiavimus bus įtraukiamos tik tiesiogiai su elektros pirkimu ir pardavimu susijusios pajamos bei išlaidos. Administracinės ir kitos su elektros energijos verte tiesiogiai nesusijusios sąnaudos nebus vertinamos, o tiekėjų pateiktos ataskaitos bus audituojamos.
Jeigu su gaminančiais vartotojais susijusios tiekėjų sąnaudos viršys jų gaunamas pajamas, susidaręs skirtumas bus laikomas kompensuotinu VIAP lėšų poreikiu.
Vis dėlto, VERT teigimu, gaminantiems vartotojams nebus priskiriama visa ši suma. Dalis sąnaudų, atitinkanti gaminančių vartotojų poveikį didmeninėms elektros kainoms, bus padengiama visų elektros vartotojų lėšomis, o likusi dalis – gaminančių vartotojų lėšomis.
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