Paskelbta, kas galės atsiimti visus pinigus iš pensijų fondų

„Išėjome į reformos tiesiąją. (…) Kaip yra pabrėžęs ir Konstitucinis Teismas, svarbiomis aplinkybėmis turi būti sudaryta galimybė žmonėms pasitraukti iš sistemos. Sunki žmogaus liga – viena iš tokių aplinkybių. Iki šiol nebuvo jokios galimybės susirgus ar ištikus sunkiai negaliai atsiimti lėšas iš pensijų kaupimo“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
„Tai yra Vyriausybės programos įgyvendinimas, įgyvendinant antrosios pakopos pensijų reformą. (…) Sunkių ligų sąrašą sudaro apie 40 ligų – tai yra onkologiniai susirgimai, piktybiniai navikai, vėlesnių stadijų širdies nepakankamumas, sunkus cukrinis diabetas, organų transplantacijas patyrę žmonės, lėtinės ligos ir t. t. Sąrašas yra išsamus ir, kaip tikimės, baigtinis“, – žurnalistams teigė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Teigiama, kad sąrašą rengusi iš įvairių sričių ekspertų sudaryta SAM darbo grupė nuolat konsultavosi su asmens sveikatos priežiūros specialistams atstovaujančiomis organizacijomis, padėjusiomis identifikuoti konkrečias, į sunkių ligų sąrašą įtrauktinas ligas.
„Sunkių ligų sąrašą ekspertai sudarė remdamiesi savo profesinėmis žiniomis, patirtimi, taip pat ligotumo ir mirtingumo statistika. Buvo pasirūpinta, kad informacija apie ligas ir jų stadijas atsirastų E. sveikatos sistemoje ir būtų galimybė ją gauti automatiškai, be popierinių pažymų išrašinėjimo“, – pridūrė M. Jakubauskienė.
Pensijų kaupimo įstatymas numato, kad pensijų kaupimo dalyviams, baigsiantiems kaupimą dėl ligos, įtrauktos į sunkių ligų sąrašą, ar turintiems siuntimą paliatyviai slaugai, ar jiems nustačius iki 30 proc. siekiantį dalyvumą, bus išmokėtos visos lėšos, netaikant jokių atskaitymų.
Taip pat šios lėšos nebus vertinamos skiriant piniginę socialinę paramą ar nustatant asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį bei bus apsaugotos nuo išskaitų.
SADM vadovė J. Zailskienė savo patikino, kad reikalavimus atitinkantys ir galimybę visas lėšas iš antrosios pensijų pakopos turintys žmonės bus tinkamai informuoti apie tai. Tai bus daroma „Sodros“ ir SADM interneto puslapiuose, tačiau tiesioginis kreipimasis į žmones nėra numatomas.
„Žmonių, kurių dalyvumas yra mažesnis nei 30 proc. ir jie dalyvauja antrosios pensijų pakopos kaupime, šiuo metu yra kiek daugiau nei 1 tūkst.“ – pridūrė J. Zailskienė.
ELTA primena, kad Seimas antrosios pensijų pakopos reformai pritarė šį birželį, ji įsigalioja kitąmet.
Gyventojai iš pensijų fondų galės laisvai trauktis dvejus metus, o nusprendę likti kaupime – toliau pasirinkti standartinę 3 proc. mėnesio įmoką nuo atlyginimo, ją didinti ar stabdyti įmokas vieneriems metams, šį laikotarpį pratęsiant.
Atskaičius 3 proc., lėšas bus galima išsiimti dviem būdais: vieną kartą iki 25 proc. sukauptų lėšų (ne daugiau nei žmogaus įmokėta suma) arba visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
Numatytos trys sąlygos – liga, dalyvumo netekimas ir paliatyvi pagalba – kai žmogus galės be apmokestinimo iki pensijos išsiimti visas lėšas.
Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija (LIPFA) spalį skelbė, jog antrosios pakopos pensijų fonduose gyventojų sukauptas turtas perkopė 10 mlrd. eurų sumą.
Skirtingais skaičiavimais, prognozuojama, kad iš pensijų fondų gali pasitraukti 30-50 proc., fondai gali netekti apie 2 mlrd. eurų valdomo turto.
(be temos)
(be temos)
(be temos)