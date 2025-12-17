 Rezidentams – finansinis paskatinimas: SAM paskirstys daugiau nei pusę milijono

2025-12-17 15:16
BNS inf.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) šalies gydytojų rezidentų skatinimui skirs beveik 567,4 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė ministerija.

Gydytojai
Gydytojai / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Artimiausiu metu kiekvienas šalies gydytojas rezidentas sulauks apie 300 eurų (neatskaičius mokesčių) vienkartinės išmokos per savo rezidentūros bazę, kurioje yra įdarbinti.

„Šiemet, kaip ir pernai, sutaupytas ministerijos lėšas nusprendėme paskirti mūsų jauniesiems gydytojams, kurie daug energijos ir pastangų skiria ir mokslams, ir tuo pat metu darbui šalies gydymo įstaigose“, – išplatintame pranešime teigė ministrė Marija Jakubauskienė.

Praėjusiais metais šalies gydytojų rezidentų skatinimui SAM skyrė beveik 1,5 mln. eurų – kiekvienam rezidentui apie 500 eurų siekiančią vienkartinę išmoką.

