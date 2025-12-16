Paskelbė, kiek vidutiniškai augs biudžetininkų algos

Kaip pranešė parlamento kanceliarija, Seimas priėmė tai numatančias Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pataisas.
Už pakeitimus balsavo 75 Seimo nariai, balsavusių prieš ir susilaikiusių nebuvo.
Parlamentarai nutarė padidinti dalies biudžetininkų minimalius pareiginės algos koeficientus, kad minimaliam mėnesio atlyginimui (MMA) kitąmet pakilus iki 1 tūkst. 153 eurų, jų alga būtų didesnė už nekvalifikuotų darbuotojų.
Kvalifikuotų darbuotojų, specialistų, struktūrinių padalinių vadovų ir pavaduotojų pareigybių minimalius koeficientus Seimas padidino 9,1–11,7 proc., dėl to jų atlyginimai didės 117–134 eurais.
Šis pokytis palies apie 17,6 tūkst. biudžetinių įstaigų darbuotojų.
Tuo metu apie 18,2 tūkst. nekvalifikuotų biudžetininkų, gaunančių MMA, atlyginimas augs 11,1 proc. arba 115 eurų – tiek, kiek nuo kitų metų didės minimali alga.
Kaip pažymėjo Seimas, taip pat didės trenerių, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų algos.
Pagal pakeitimus, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų atlyginimai augs 8,41 proc., tiek pat numatyta didinti valstybinėse, savivaldybių įstaigose dirbančių trenerių atlyginimus.
BNS jau rašė, kad mokytojų atlyginimai „į rankas“ kitąmet vidutiniškai augs 157 eurais, kai nuo šių metų rugsėjo mokytojai vidutiniškai uždirbo 1878 eurus.
Be to, Seimas praėjusią savaitę 12,6 euro arba 0,7 proc. padidino pareiginės algos bazinį dydį, kuris naudojamas apskaičiuoti viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestį.
Nuo kitų metų šis dydis sieks 1 tūkst. 798 eurus.
