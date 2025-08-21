Paaiškėjo, kodėl žmonės uždirba daugiau

Plačiau apie tai pakomentavo „Sodros“ Statistikos, analizės ir prognozės skyriaus patarėja Kristina Zitikytė.
– Dėl ko žmonės uždirba vis daugiau ir ar tai reiškia gerėjantį gyvenimą?
– Darbo pajamos šiemet didėjo ir dėl nuo metų pradžios didintos minimalios mėnesinės algos. Be to, labai svarbu, kokiame ekonominiame sektoriuje žmogus dirba, nes vienuose sektoriuose darbo pajamos kilstelėjo sparčiau, o kituose – ne tiek. Žinoma, vėliau labai svarbu ir tai, kiek šalia to auga ar neauga kainos. Pavyzdžiui, šiemet, vertinant darbo pajamų augimą, tuos pačius minimus 9 proc., turime skaičiuoti ir tai, kad metinė infliacija siekė beveik 4 proc. Tuomet, įvertinus ir tai, realus pajamų augimas siekė apie 5 proc.
– Kokius darbus dirbantiems labiausiai auga alga?
– Sparčiausiai šiemet darbo pajamos kilstelėjo tiems, kurie dirbo transporto ir saugojimo sektoriuje. Daugiausia šiame sektoriuje dirba vairuotojai. Taip pat 14 proc. darbo pajamos didėjo statybos sektoriuje dirbantiems, 12 proc. – tiems, kurie dirbo prekyboje. Panašiu tempu darbo pajamos augo ir viešajame sektoriuje: tiek švietime, tiek sveikatos priežiūroje dirbusiųjų pajamos taip pat didėjo apie 14 proc.
– Viešajame sektoriuje algos augo truputėlį daugiau nei privačiame?
– Turbūt galima taip sakyti. Viešajame sektoriuje augimas labai panašus ir vienodas, tuo tarpu privačiame sektoriuje visko būta. Pavyzdžiui, informacijos ir ryšių veikloje darbo pajamų augimas buvo lėtesnis – ten darbo pajamos didėjo 4 proc.
– O nebuvo kam mažėjo?
– Visuose sektoriuose fiksuojamas pajamų augimas, tik jis skirtingas. Net jeigu ir matome, kad pajamos didėjo tiek pat procentų, vis tiek skiriasi, nes skaičiuojant „į rankas“ labai priklauso nuo to, kokios tos pajamos apskritai yra – ar didesnės, ar mažesnės.
Pajamos sparčiau auga savivaldybėse aplink didžiuosius miestus.
– Visada dirbančiuosius Vilniuje lygina su tais, kurie dirba regionuose. Ar čia kas nors keičiasi?
– Vilniečiai ir toliau uždirba daugiausia. Jų darbo pajamos beveik 400 eurų skiriasi nuo visų kitų Lietuvos savivaldybių kartu sudėjus. Tik tiek, kad yra naujienų: Vilniaus mieste pajamų augimas siekia 10 proc., tačiau yra šiek tiek lėtesnis negu visoje likusioje Lietuvoje. Tai reiškia, kad atsiranda kitų tendencijų – pajamos sparčiau auga savivaldybėse aplink didžiuosius miestus.
– O gal galima palyginti, kuriose savivaldybėse mažiausiai uždirba tą patį darbą dirbantis žmogus?
– Vienos profesijos būtų sunku palyginti, bet skirtumai tarp savivaldybių yra ženklūs. Galime sakyti, kad savivaldybėse, kuriose pajamos mažiausios, darbuotojai „į rankas“ šiemet gauna apie 1100 eurų. Čia galima minėti Pagėgius, Kalvariją, Kelmę, Skuodo rajoną. Tuo tarpu didžiausios darbo pajamos – Vilniuje, kur jos siekia apie 1675 eurus. Taigi skirtumas gali sudaryti apie 500 eurų.
– Jūsų tyrimas parodė, kad auga ir nedarbo išmokos. Kur žmonės daugiausia netenka darbų?
– Apdraustųjų skaičius per metus šiek tiek sumažėjo, palyginus su pernai. Dalis žmonių dėl paaugusio nedarbo lygio savo praradimus kompensuoja gaudami nedarbo išmokas. Kitas momentas – vis didesnė žmonių dalis pasinaudoja šiomis išmokomis, ypač jaunimas. Pavojingos tendencijos čia nematome, nes ši išmoka naudojama dažniau, tačiau nėra tendencijos, kad ją gautų ilgiau.
