Paskaičiavo, kiek per savaitę pabrango benzinas ir dyzelinas

Skaičiuojama, kad nors 2025 m. gruodžio mėnesio paskutiniąją savaitę degalai pabrango, Lietuvoje benzinas išliko 2,4 proc., o dyzelinas – 3,7 proc. pigesni nei buvo 2025 m. lapkričio pabaigoje. Europos Sąjungos (ES) šalyse praėjusią savaitę vidutinės degalų kainos degalinėse taip pat didėjo: benzinas brango 0,1 proc., o dyzelinas – 0,2 proc.
Palyginti su ES šalių kainų vidurkiais, Lietuvoje benzino vidutinė kaina mažesnė 12,4 proc., dyzelino – 0,5 proc.
Teigiama, kad gruodžio 29 d. šalies degalinėse benzinas vidutiniškai kainavo 1,40 euro/l, dyzelino vidutinė kaina siekė 1,52 euro/l. Degalinių tinkluose vidutinės benzino kainos svyravo nuo 1,30 euro/l iki 1,48 euro/l, dyzelino – nuo 1,43 euro/l iki 1,6 euro/l.
Brent naftos vidutinė kaina buvo 61,8 USD/bbl – tai 3,2 proc. didesnė kaina nei ankstesnę savaitę, kai ji buvo 59,9 USD/bbl. Pagal naujausių Brent naftos ateities sandorių kainas matyti, kad artimiausiais metais jos kainos bus 1 USD/bbl didesnės, o vėliau tokios pačios, kaip ir buvo manoma prieš savaitę – 60–62 USD/bbl.
Anot LEA, benzino vidutinės kainos praėjusią savaitę Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje sumažėjo 0,2–1,5 proc., Lietuvoje ir Vokietijoje padidėjo atitinkamai 1,6 proc. ir 0,8 procento.
Per mėnesį benzino kaina visose lyginamose šalyse sumažėjo 1,3–5,4 proc. Per pastaruosius 12 mėn. benzino kaina visose lyginamose šalyse sumažėjo 0,1–10,2 procento.
Pasak agentūros, Lenkijoje benzino vidutinė kaina yra 1,36 euro/l – tai 4 centais mažesnė kaina nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje benzino vidutinė kaina atitinkamai yra 1,46 Eur/l ir 1,50 Eur/l.
Skaičiuojama, kad benzino vidutinės kainos aštuoniose ES šalyse dabar mažesnės nei Lietuvoje. Tarp ES šalių didžiausios benzino vidutinės kainos yra Danijoje, Nyderlanduose ir Suomijoje (1,81–1,92 euro/l), mažiausios – Maltoje, Kipre ir Bulgarijoje (1,22–1,34 euro/l).
Dyzelino vidutinės kainos praėjusią savaitę Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje sumažėjo 0,2–2,2 proc., Lietuvoje ir Vokietijoje padidėjo atitinkamai 1,5 proc. ir 0,8 proc.
LEA teigia, kad per mėnesį dyzelino vidutinė kaina visose lyginamose šalyse sumažėjo 2,4–7,5 proc. Per pastaruosius 12 mėn. dyzelino vidutinė kaina visose lyginamose šalyse sumažėjo 1,5–11,5 proc., išskyrus Lietuvą, kur kaina padidėjo 5,6 proc.
Lenkijoje dyzelino vidutinė kaina dabar siekia 1,43 euro/l, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,36 euro/l ir 1,48 euro/l.
Anot agentūros, mažesnės nei Lietuvoje dyzelino vidutinės kainos yra šešiolikoje ES šalių. Tarp ES šalių didžiausios dyzelino vidutinės kainos yra Danijoje, Suomijoje ir Airijoje (1,73–1,86 euro/l), mažiausios – Čekijoje, Bulgarijoje ir Maltoje (1,21–1,35 euro/l).
LEA rašo, kad per gruodžio mėn. benzino ir dyzelino didmeninės kainos sumažėjo po 7 centais už litrą. Lapkričio mėnesį benzino didmeninė kaina sumažėjo 1 ct/l, o dyzelinas pabrango 5 ct/l. Spalio mėnesį benzino didmeninė kaina sumažėjo 2 ct/l, dyzelino didmeninė kaina padidėjo 2 ct/l. Rugsėjį didmeninės benzino ir dyzelino kainos išaugo apie 2 ct/l.
Teigiama, kad žaliavinė nafta į Lietuvą 2025 m. rugsėjo–gruodžio mėn. buvo įvežama iš Saudo Arabijos, Jungtinės Karalystės, Alžyro ir Norvegijos.
