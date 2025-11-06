 LEA: pradėjo didėti skirtumas tarp benzino ir dyzelino kainų

LEA: pradėjo didėti skirtumas tarp benzino ir dyzelino kainų

2025-11-06 16:10
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Pastarąją savaitę pradėjo didėti skirtumas tarp benzino ir dyzelino kainų, praneša Lietuvos energetikos agentūra (LEA). Jos duomenimis, vidutinė benzino kaina Lietuvoje per savaitę sumažėjo 0,1 proc., o dyzelinas pabrango 1,6 proc. Europos Sąjungos (ES) šalyse per tą laiką vidutinės benzino kainos padidėjo 0,3 proc., o dyzelino – 1,4 proc., pažymi LEA.

LEA: pradėjo didėti skirtumas tarp benzino ir dyzelino kainų / A. Ufarto / BNS nuotr.

„Lapkričio 3-ąją, pirmadienį, mūsų šalies degalinėse benzinas vidutiniškai kainavo 1,41 Eur/l, dyzelino vidutinė kaina siekė 1,49 Eur/l. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje padidėjo ir siekia 0,08 Eur/l. Spalio mėnesį šis skirtumas buvo mažesnis – sudarė 0,05–0,07 Eur/l“, – rašoma LEA pranešime.

Agentūros duomenimis, Brent naftos vidutinė kaina praėjusią savaitę siekė 65 USD/bbl ir buvo 1,6 proc. didesnė nei ankstesnę savaitę. Pagal naujausių Brent naftos ateities sandorių kainas, matyti, kad artimiausiais metais jų kainos gali būti panašios. Numatoma, jog jos svyruos tarp 64 ir 66 USD/bbl.

LEA duomenimis, benzino vidutinės kainos praėjusią savaitę Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje sumažėjo 0,1–0,4 proc., o Estijoje ir Latvijoje padidėjo atitinkamai 6,6 proc. ir 0,3 proc. Per mėnesį benzino kaina visose lyginamose šalyse padidėjo 0,1–4,4 proc.

Skaičiuojama, jog per pastaruosius 12 mėn. benzino kaina Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje sumažėjo 0,7–4 proc., o Lietuvoje ir Vokietijoje atitinkamai padidėjo 2,5 proc. ir 1,2 proc.

Agentūros duomenimis, šiuo metu Lenkijoje benzino vidutinė kaina siekia 1,39 Eur/l ir yra 0,02 Eur/l mažesnė nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar atitinkamai sudaro 1,51 Eur/l ir 1,54 Eur/l.

Skaičiuojama, jog vidutinės benzino kainos keturiose ES šalyse šiuo metu yra mažesnės nei Lietuvoje. Tarp ES šalių didžiausios benzino vidutinės kainos fiksuojamos Danijoje, Nyderlanduose, Graikijoje ir Airijoje (1,74–1,97 Eur/l), o mažiausios – Maltoje, Kipre ir Bulgarijoje (1,20–1,34 Eur/l).

Kaip praneša LEA, dyzelino vidutinės kainos praėjusią savaitę visose lyginamose šalyse padidėjo 0,3–6,3 proc. Per mėnesį dyzelino vidutinė kaina visose lyginamose šalyse padidėjo 0,5–4,4  proc. Per pastaruosius 12 mėn. dyzelino vidutinė kaina visose lyginamose šalyse, išskyrus Estiją, padidėjo 0,2–10,3 proc. Estijoje šio tipo kuro kaina sumažėjo 5,1 proc.

LEA duomenimis, Lenkijoje dyzelino vidutinė kaina dabar siekia 1,42 Eur/l ir yra 0,07 Eur/l mažesnė nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje dyzelino kainos atitinkamai siekia 1,36 Eur/l ir 1,52 Eur/l.

Mažesnės nei Lietuvoje dyzelino vidutinės kainos fiksuojamos vienuolikoje ES šalių. Tarp ES šalių didžiausios dyzelino vidutinės kainos yra Danijoje, Nyderlanduose ir Airijoje (1,68–1,78 Eur/l), mažiausios – Estijoje, Maltoje ir Bulgarijoje (1,20–1,36 Eur/l).

