 LEA: per savaitę šoktelėjo degalų kainos

LEA: per savaitę šoktelėjo degalų kainos

2025-09-11 16:55
ELTOS inf.

Po keturias savaites stebėto degalų kainų mažėjimo, pastarąją savaitę jų kainos šalies degalinėse šoktelėjo 0,2–0,5 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

LEA: per savaitę šoktelėjo degalų kainos
LEA: per savaitę šoktelėjo degalų kainos / Ž. Gedvilos / ELTOS nuotr.

Agentūros duomenimis, rugsėjo 8-ąją litras dyzelino Lietuvoje vidutiniškai kainavo 1,39 euro, o dyzelinas – 1,47 euro. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje sudaro 8 centus.

Praėjusią savaitę benzino vidutinės kainos padidėjo visose lyginamose šalyse 0,1–1,2 proc., išskyrus Estiją, kur kaina sumažėjo 8,1 proc.

Tuo metu Lenkijoje benzino vidutinė kaina dabar siekia 1,37 euro ir yra 2 centais mažesnė nei Lietuvoje (1,39 Eur/l). Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,43 Eur/l ir 1,54 Eur/l.

Dyzelino vidutinės kainos praėjusią savaitę padidėjo visose lyginamose šalyse 0,1–5,4 proc. šoktelėjo ir dyzelino vidutinės kainos. Tiesa, Estijoje kaina sumažėjo 6 proc.

Lenkijoje litras dyzelino šiuo metu vidutiniškai kainuoja 1,38 euro – 9 centais mažiau nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,31 Eur/l ir 1,52 Eur/l.

Per rugsėjo pirmąją dekadą didmeninės benzino ir dyzelino kainos padidėjo po 2 centus. Didmeninė benzino kaina rugpjūtį sumažėjo 2 centais, o dyzelino – 3 centais. 

Šiame straipsnyje:
LEA
degalai
degalų kainos
benzinas
dyzelinas
brangsta degalai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų