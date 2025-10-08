 Pasirašyta svarbi sutartis: sutarta, kiek didės valstybinio sektoriaus darbuotojų atlyginimai

2025-10-08 12:47
ELTOS inf.

Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė trečiadienį Vyriausybėje pasirašė 2026–2028 metų nacionalinę kolektyvinę sutartį, kurią praėjusį trečiadienį priėmė Ministrų kabinetas.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / P. Peleckio / BNS nuotr.

Pasirašius šeštąją nacionalinę kolektyvinę sutartį, Vyriausybė įsipareigojo kartu su ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektu Seimui teikti tvirtinti naują pareiginės algos bazinį dydį – jis didinamas 0,7 proc. arba 12,6 eurais iki 1798 eurų. Atitinkamai didės ir valstybinio sektoriaus darbuotojų atlyginimai.

Pagal sutartį taip pat pratęsiamas socialinių garantijų darbuotojams galiojimas – suteikiamos 2 mokamų atostogų dienos per metus savišvietai arba savanorystei, taip pat – iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, paliekant už jas vidutinį darbo užmokestį (VDU), arba iki 20 darbo dienų atostogos, paliekant už jas 50 proc. darbuotojo VDU – čia darbuotojas galėtų rinktis.

Kartu bus užtikrinama teisė sutrikus sveikatai ar suplanuotam vizitui į gydymo įstaigą gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant už jas darbuotojo VDU.

Už profesinių sąjungų nariams nustatytas papildomų atostogų dienas bus mokama neviršijant darbo užmokesčio fondui skirtų lėšų – tam numatomas apie 2,2 mln. eurų per metus poreikis.

Anot finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, minėtos lėšos ir išlaidos turėtų būti įtrauktos į ateinančio laikotarpio valstybės biudžetą.

Nauja sutartis galios nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Sutarties vykdymui aptarti taip pat bus įsteigta dvišalė taryba, kuri susitiks ne mažiau kaip 2 kartus per metus.

