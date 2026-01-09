Pasitikėjimui Vyriausybe siekiant žemumas premjerė sako, kad reitingai niekada „neblizgėjo“

„Vyriausybės reitingai niekada, nei prie vienos Vyriausybės neblizgėjo ir, matyt, tai susiję su tikrai pakankamai sudėtinga pozicija. (...) Taip jau yra, kad išskirtinai premjeras, tiek ministrai, neturi šansų pasislėpti per jautriausias temas. Mes ir nebėgame nuo jautriausių temų ir, matyt, matomi esame visur“, – LRT laidoje „Dienos tema“ penktadienį kalbėjo I. Ruginienė.
BNS rašė, kad penktadienį paskelbtoje „Lietuvos ryto“ užsakymu atliktoje „Vilmorus“ apklausoje Vyriausybe pasitiki 11,9 proc. (lapkritį – 16,8 proc.) gyventojų, o nepasitiki 46,5 procento (lapkritį – 41,8 proc.).
Kaip BNS teigė „Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys, pastarąjį kartą toks žemas pasitikėjimas Vyriausybe buvo 2012-ųjų sausį, kai premjero pareigas ėjo Andrus Kubilius. Nepasitikėjimas tuomet buvo susijęs su ekonomine krize, mokesčiais. Sumažėjusį pasitikėjimą šia Vyriausybe sociologas siejo ne su ekonominėmis problemomis, o naujais veidais I. Ruginienės kabinete.
Tuo metu pati I. Ruginienė sakė mananti, kad žemus Vyriausybės reitingus galėjo lemti balionų krizė ir ilgas Ministrų kabineto formavimo laikotarpis.
„Normalus vertinimas, nes tuomet, kai tu esi ministras, tai tu esi atsakingas už vieną sritį. Kuomet tu esi premjeras, tu atsakingas esi už daugelį sričių. (...) Mano premjerės karjera prasidėjo nuo įvairių skandalų, tai tikrai nebuvo laimėti rinkimai, kuomet startuoji visiškai nuo švaraus lapo. (...) Sunku buvo suformuoti Vyriausybę tokiame kontekste. Tuomet nepamirškime, kad buvo hibridinė ataka, įvairūs geopolitiniai momentai, tai krizės Lietuvoje nesibaigia, turbūt nesibaigs“, – tikino ji.
„Man tikrai labai reikšmingas žmonių vertinimas ir labai reikšmingas yra žmonių palaikymas. (...) Mes dar tik esame starte, pradžioje. Tai labai tikiuosi, kad tuos kitus likusius tris metus išnaudosime tam, kad vis dėlto įrodytume, kad atėjome dirbti realių darbų“, – pridūrė ministrė pirmininkė.
Tuo metu penktadienį paskelbtoje populiariausių šalies politikų sąraše I. Ruginienė yra antra labiausiai neigiamai vertinama politikė.
Neigiamai premjerę įvertino 49,1 proc. gyventojų (lapkritį – 41 proc.), o teigiamai 30,3 proc. (lapritį – 35,5 proc.). Neigiamų sąrašo viršuje išliko „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Naujausi komentarai