Olekas: biudžetas bus „įtemptas“ dėl numatytų saugumo įsipareigojimų

„Man atrodo, kad kitais metais (gynybai – ELTA) numatyti apie 5,2 proc. BVP“, – žurnalistams po koalicinės tarybos posėdžio pirmadienį sakė J. Olekas.
Pasak jo, biudžetas bus „įtemptas“ dėl numatytų saugumo įsipareigojimų ir sudėtingos geopolitinės situacijos.
„Tai tokie įsipareigojimai, kurie garantuoja mūsų „kietąją“ gynybą ir sprendimą kai kurių problemų, kurios čia mus labai vargina – tokios kaip sienos oro pažeidimai ir panašūs dalykai, tam reikalingos lėšos“, – sakė J. Olekas.
Pasak Seimo vadovo, kitų metų biudžete bus numatytos lėšos ne tik gynybai, tačiau ir kultūros, švietimo, socialinės ir sveikatos srities darbuotojų atlyginimams.
„Pasiūlymai yra, jie dar nėra tokie galutiniai, kad galėtų būti šiandien pristatyti, bet šiandien mes svarstėme ir dar toliau svarstysime šią savaitę, kad kitą savaitę Vyriausybė (Seimui – ELTA) jau pateiktų tokį (projektą – ELTA), kad jam daugiau mažiau su tam tikrais ginčais, siūlymais pritartų Seimo dauguma ir gal plačiau nei Seimo dauguma, ir kitų frakcijų atstovai, kurie neįeina į Seimo daugumą“, – kalbėjo politikas.
Šių metų biudžeto projekte gynybai numatyta skirti 3 proc. BVP, padidinus skolinimosi limitą šiemet krašto apsaugai skiriama suma viršijo 4 proc. BVP.
Anksčiau premjerė Inga Ruginienė yra teigusi, kad Vyriausybė Seimui valstybės biudžeto projektą pateiks laiku – iki spalio 17 d.
Biudžeto projektas po pateikimo Seime svarstomas dviem stadijomis.
2023 m. priimtas įstatymas, kuriuo įtvirtinta trejų metų biudžeto sudarymo sistema, ji įsigaliojo rengiant 2025–2027 m. biudžeto projektą.
Pernai konservatorės Ingridos Šimonytės Vyriausybė 2025–2027 m. valstybės biudžeto projektą Seimui pateikė spalio 17 d., jis priimtas gruodį.
