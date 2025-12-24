 Olekas švenčių proga kviečia gyventojus saugoti ir kurti vieningą Lietuvą

2025-12-24 11:18
Karolina Konopackienė (ELTA)

Artėjant gražiausioms žiemos šventėms, Seimo pirmininkas Juozas Olekas dėkoja šalies žmonėms už jų kasdienį darbą kuriant stiprią valstybę.

Juozas Olekas
Juozas Olekas / Ž. Gedvilo/ELTOS nuotr.

„Pirmiausia noriu padėkoti už tai, kad esame kartu, kad kuriame Lietuvą savo kasdieniais, tyliais, bet labai svarbiais darbais. Kalėdos sukviečia mus į šeimos, artimųjų ratą ir  primena, kad esame stiprūs tada, kai esame drauge – kai palaikome, išklausome ir džiaugiamės vieni už kitus“, – sveikinime teigė parlamento vadovas.

Kalėdos sukviečia mus į šeimos, artimųjų ratą ir  primena, kad esame stiprūs tada, kai esame drauge.

J. Olekas palinkėjo, kad šv. Kalėdos į kiekvieno namus atneštų ne tik džiaugsmo, bet ir netikėtų stebuklų bei naujos vilties.

„Linkiu jums sveikatos, jaukių akimirkų su artimaisiais ir darnos. Ir visi kartu saugokime savo stiprią ir vieningą valstybę“, – rašoma J. Oleko sveikinime.

Seimo pirmininkas
Juozas Olekas
švenčių sveikinimas

