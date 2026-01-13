NT savininkams – svarbūs pokyčiai

– Ką reiškia sąvoka „pagrindinis būstas“ ir kokiais atvejais jam netaikomas nekilnojamojo turto mokestis?
– Pagrindinis būstas yra nekilnojamasis turtas, kuriame žmogus deklaruoja savo gyvenamąją vietą. Jeigu tokio būsto vertė neviršija 450 tūkst. eurų, nekilnojamojo turto mokestis jam nėra taikomas. Jeigu vertė viršija šią sumą, pavyzdžiui, siekia 500 tūkst. eurų ar daugiau, tuomet apmokestinama tik viršijanti dalis. Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas svyruoja nuo 0,1 iki 1 proc., o konkretų tarifą kasmet nustato kiekviena savivaldybė atskirai.
– Kiek laiko reikia būti deklaravus gyvenamąją vietą, kad būstas būtų laikomas pagrindiniu?
– Tvarka yra gana liberali. Atskaitos taškas yra mėnesio pabaiga. Jeigu nuo šių metų įsigaliojus naujai tvarkai žmogus per sausio mėnesį pakeičia deklaruotą gyvenamąją vietą, nepriklausomai nuo to, ar tai padaro sausio 1 d., ar sausio 31 d., mokesčiai jau skaičiuojami pagal naują situaciją.
– Kur gyventojai gali pasitikrinti savo nekilnojamojo turto vertę?
– Nekilnojamojo turto vertė kinta, tačiau mokesčių tikslais ji nustatoma 3 metų laikotarpiui. Šiais metais Registrų centras patvirtino naujas vertes, kurios galios 3 metus. Registrų centro savitarnoje, įvedus turto unikalų numerį, galima matyti rinkos vertę, kuri laikoma mokesčio baze. Jeigu žmogus mato, kad jo pagrindinio būsto vertė siekia, pavyzdžiui, 350 tūkst. eurų, mokesčio mokėti nereikės. Valstybinė mokesčių inspekcija deklaracijas suformuos automatiškai, o gyventojai kitais metais gaus pranešimą, ar mokestis taikomas, ar ne.
– Kada reikės sumokėti nekilnojamojo turto mokestį?
– Tvarka šiek tiek pasikeitė. Už šiuos metus nekilnojamojo turto mokestį reikės sumokėti iki kitų metų kovo 15 dienos. Valstybinė mokesčių inspekcija informaciją apie mokėtiną sumą pateiks iki kovo 1 dienos.
– Ar galima užginčyti Registrų centro nustatytą turto vertę?
– Taip, tokia galimybė yra numatyta įstatyme. Jeigu žmogus nesutinka su masinio vertinimo būdu nustatyta verte, jis per pirmuosius 3 metų mėnesius, iki kovo pabaigos, gali kreiptis į Registrų centrą. Tam reikalingi įrodymai – nepriklausomo turto vertintojo ataskaita. Turto vertė turi būti bent 20 proc. mažesnė nei nustatyta Registrų centro, kad būtų pagrindas ją peržiūrėti. Tokių atvejų pasitaiko, kai vertės peržiūrimos ir sumažinamos.
– Kaip apmokestinamas antras ar trečias nekilnojamasis turtas, pavyzdžiui, sodo namelis?
– Jeigu žmogus turi daugiau nei vieną nekilnojamojo turto objektą, taikomos kitos taisyklės. Iki 50 tūkst. eurų bendros vertės nekilnojamajam turtui mokestis netaikomas, tačiau viršijanti dalis jau apmokestinama. Visi turimi nekilnojamojo turto objektai yra sumuojami, o mokesčio tarifas svyruoja nuo 0,2 iki 1 proc. Didžiausias tarifas taikomas turtui, kurio vertė siekia 1 mln. eurų ar daugiau.
– Ar šie mokesčiai iš tiesų tokie dideli, kaip kartais atrodo viešose diskusijose?
– Vertinant realiai, tarifai nėra labai dideli. Kai kuriais atvejais tai galima laikyti kompromisu, o daliai gyventojų mokestis netgi gali sumažėti.
