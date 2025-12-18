Neįgaliesiems vėluoja išmokos: ministerija pripažįsta – teko skolintis

Galima norėti baltų Kalėdų, galima norėti ir savo pinigų. Antra savaitė, kai neįgaliesiems vėluoja tikslinės išmokos. Pinigus neįgaliesiems turėjo pervesti savivaldybės, o savivaldybėms – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
„Kaip bebūtų keista, Lietuvoje, toje „gerovės valstybėje“, kai kurie gyvena ties skurdo riba, ir tos išmokos – tiesiog galas su galu sueina. O dabar jos dar ir vėluoja, plius prieš šventes, tai gaunasi didelis smūgis“, – sakė Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkas Jonas Dumša.
Neįgalieji iš bado tikrai nemirs. Pensijos mokamos laiku, tačiau priedai prie pensijų vėluoja.
„Kiek uždirbi, tiek ir tavo. Kai gauni – labai gerai, kai negauni – liūdna, liūdna, liūdna“, – kalbėjo panevėžietis Aloyzas.
Tikslinės kompensacijos dydis priklauso nuo darbingumo lygio ir gali siekti 500 eurų.
„Tam ji ir skirta, kad turėtum. Jei pats negali apsitarnauti, kad galėtum samdyti kažką. Skirta papildomoms išlaidoms. Yra dalis, kurią gauni už stažą ir aplamai už neįgalumą, iš „Sodros“ mokama pensija ir po to dalis slaugos mokama iš valstybės“, – aiškino panevėžietis Ernestas.
Neįgalieji sako besijaučiantys nustumti į eilės galą, todėl mažiausiai pastebimi valdžios.
„Dabar pamiršo pinigus – gal neturi, nežinau, bet gyrėsi, kad labai gerą biudžetą sukūrė kitiems metams. Nerado lėšų pratęsti Užimtumo tarnybai subsidijų darbo vietoms, ir dar kiek išlįs tokių, kur pamiršo“, – teigė J. Dumša.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nesutinka, kad neįgaliųjų išmokos vėluoja.
„Oficialiai tai nėra vėlavimas, nes tikslinės kompensacijos pagal teisės aktus yra išmokamos nuo mėnesio 10 iki 25 dienos“, – aiškino SADM Tikslinės pagalbos grupės vadovė Daiva Zabarauskienė.
Vis dėlto ministerija pripažįsta, kad pinigų neįgaliesiems pritrūko, todėl teko skolintis.
„Ministerijos biudžete lėšos buvo suplanuotos, tačiau jos nebuvo gautos iš Finansų ministerijos. Taigi lėšos tikrai buvo numatytos, planuojamos, bet nutiko taip“, – teigė D. Zabarauskienė.
Atsirado savivaldybių, kurios ministerijos vėlavimus padengė savo biudžetu.
„Nelaukėme, kol ministerija perves pinigus – žinome, kad perves. Todėl iš savivaldybės biudžeto pasiskolinome lėšų ir išmokėjome tikslines kompensacijas visiems gavėjams“, – sakė Panevėžio rajono socialinės paramos skyriaus vedėja Virginija Savickienė.
Iš rajono biudžeto pasiskolinta apie 170 tūkst. eurų – taip nuo streso ir nerimo apsaugota apie 1600 gavėjų.
„10 dieną, jeigu iki pietų negauna pinigėlių, telefonai jau kaista“, – sakė V. Savickienė.
Panevėžio miesto savivaldybė ministerijos vėlavimų nedengė, todėl telefonai kaista kaip ir visur kitur.
