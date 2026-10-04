 Ne tik Lenkija: dar viena šalis vilioja lietuvius pigesniais degalais

Ne tik Lenkija: dar viena šalis vilioja lietuvius pigesniais degalais

2026-10-04 18:35
Violeta Launikaitienė (LNK)

Nauja kryptis prisipilti degalų – Latvija. Kaimyninės šalies valdžiai sumažinus degalų akcizus, kainos nuo lietuviškų pradėjo skirtis iki 20 centų už litrą. Kai kurie lietuviai dėl šios priežasties keliones planuoja taip, kad Lietuvoje degalų nereikėtų piltis nė lašo.

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<span>Ne tik Lenkija: dar viena šalis vilioja lietuvius pigesniais degalais</span>
Ne tik Lenkija: dar viena šalis vilioja lietuvius pigesniais degalais / A. Ufarto/ELTOS nuotr./DI montažas

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Ant valdžios pykstantis biržietis pasakojo, kad į Latviją degalų važiuoja apie 30 kilometrų nuo tada, kai Lietuvoje šoktelėjo kainos.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Dyzelinas – 20 centų pigiau, benzinas – nedaug pigiau. Kai tie iš savo kišenės pilsis kurą, tada supras. Kai dabar iš mūsų kišenių pilasi, tai tokia ir situacija“, – kalbėjo vyras.

Degalus Latvijoje masiškai pilasi ir Lietuvos vilkikų vairuotojai.

„Jei ten, ant sienos, 20 centų pigiau, tuomet visi taupo“, – aiškino vairuotojas.

Lietuvos degalinių atstovo teigimu, kai lietuviai dėl 20–30 centų skirtumo už litrą važiuoja degalų į Latviją, nuostolių patiria ne tik vietos verslas. Dėl nesurinkto PVM ir akcizo pinigų netenka ir valstybės biudžetas.

„Mes jau dabar matome, kad netekome virš 300 mln. litrų neparduoto dyzelino“, – teigė Lietuviškų degalinių sąjungos tarybos pirmininkas Karolis Stasiukynas.

Mes jau dabar matome, kad netekome virš 300 mln. litrų neparduoto dyzelino.

Tiesa, premjeras Mindaugas Sinkevičius skubių sprendimų nežada.

Degalų kainų klausimas kitą ketvirtadienį bus aptariamas valdančiosios koalicijos taryboje, tačiau akcizų mažinti šiemet kol kas neplanuojama.

LNK.LT primena, kad Latvijoje nuo spalio 1 d. valdžia iki metų pabaigos sumažino dyzelino akcizą. Jis sumažintas iki minimalaus Europos Sąjungoje leidžiamo tarifo. Tokį sprendimą degalų krizės metu Latvija priėmė pirmą kartą.

Šiame straipsnyje:
Degalai
didelės degalų kainos
Latvija
degalų į Latviją

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