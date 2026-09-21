Nausėda apie ilgalaikę SGD tiekimo sutartį su JAV: tai kelias, kuriuo norime eiti ir ateityje

Kaip pranešė Prezidentūra, šalies vadovas pabrėžė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) yra patikima Lietuvos partnerė ir NATO sąjungininkė, atliekanti svarbų vaidmenį užtikrinant šalies gynybos ir energetinį saugumą.
Anot G. Nausėdos, energetinis saugumas yra neatsiejama nacionalinio saugumo dalis, todėl ypatingas dėmesys turi būti skiriamas atsparumui ir kritinės infrastruktūros apsaugai.
Prezidentas priminė, kad Lietuva, patyrusi Rusijos energetinių išteklių naudojimą kaip geopolitinio spaudimo priemonę, pasirinko ilgalaikę energetikos strategiją. Šalies vadovas pabrėžė, kad įgyvendinant sėkmės istorija tapusius strateginius energetikos projektus svarbus buvo tiek regioninis bendradarbiavimas, tiek Jungtinių Valstijų parama.
„Tai kelias, kuriuo norime eiti ir artimiausioje ateityje“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.
Prezidentas taip pat akcentavo JAV suskystintų gamtinių dujų (SGD) svarbą Lietuvos energetiniam saugumui.
Tuo metu kalbėdamas apie forumo metu pasirašytą naują ilgalaikę SGD tiekimo sutartį su Jungtinėmis Valstijomis, G. Nausėda pažymėjo, kad Lietuva žengia dar vieną žingsnį transatlantinio bendradarbiavimo srityje.
Pagal 10 metų laikotarpio sutartį, Lietuva kasmet įsigis po vieną JAV SGD krovinį. Sutartis prisidės prie gamtinių dujų tiekimo šaltinių diversifikavimo, mažins priklausomybę nuo TTF indekso ir sudarys prielaidas stabilesnėms kainoms buitiniams vartotojams. Tai pirmoji Baltijos šalyse ilgalaikė SGD tiekimo sutartis, skirta gyventojų poreikiams ir paremta JAV Henry Hub kainodara.
Prezidentas taip pat pakvietė JAV verslo atstovus atrasti naujas galimybes Lietuvos ekonomikos srityje ir energetikos sektoriuje.
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