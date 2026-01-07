Nelegalios meilės ištroškęs klientas su „prostitute“ vyrišku veidu susitiks teisme

Nuo praeityje 22 kartus teisto vyro nukentėjo intymių paslaugų bei įvairių prekių internete ieškoję asmenys.
Tyrimo metu nustatyta, kad 2024 metų rugsėjį R. R. viename internetiniame tinklalapyje išgalvotos merginos Kamilės P. vardu paskelbė apie tariamai teikiamas intymaus pobūdžio paslaugas.
Skelbime pateiktu telefonu su „mergina“ SMS žinutėmis ėmė susirašinėti vienas nukentėjusysis. Skelbimo autore apsimetęs R. R. pareikalavo, kad vyras kaip avansą už būsimą susitikimą Utenoje pervestų pinigų į jo nurodytą banko sąskaitą. Šiam pinigus pervedus, tariama mergina ėmė prašyti pervesti dar pinigų – neva už kurą, kad ją atvežtų iš kito miesto, tariamoms skoloms jos suteneriui Karoliui R. bei kitiems asmenims padengti.
Kaltinamasis, su nukentėjusiuoju bendraudamas SMS žinutėmis ir kaip mergina, ir kaip tariamas jos suteneris, įtikino vyrą iš viso į jo nurodytas banko sąskaitas pervesti 467 eurus.
Taip ir nepakviestas į pasimatymą su neegzistuojančia mergina, vyras netrukus pastebėjo, kad į jo sąskaitą nepažįstami asmenys ėmė pervedinėti pinigus. Netrukus jam į telefoną žinutę atsiuntusi „Kamilė P.“ paaiškino, kad buvo supainioti sąskaitų numeriai ir paprašė, kad jis iš nepažįstamųjų gaunamus pinigus pervestų jos suteneriui Karoliui R. Taip nukentėjusysis ir padarė.
Po kiek laiko su šiuo vyru susisiekė jo banko atstovai, kurie paprašė atvykti į banką ir ten informavo, kad gauti asmenų, pervedusių į jo sąskaitą pinigus, skundai. Sunerimęs vyras savo asmeninius 200 eurų pervedė šiems žmonėms atgal į jų banko sąskaitas. Tokiu būdu dėl kaltinamojo R. R. veiksmų nukentėjusysis iš viso patyrė 667 eurų turtinę žalą.
Atliekantys ikiteisminį tyrimą pareigūnai nustatė, kad į nukentėjusiojo sąskaitą R. R. nurodymu pinigus pervedė penki taip pat jo apgauti asmenys. Vieni jų teigia pinigus pervedę, kai patikėjo apgaulingais kaltinamojo skelbimais internete apie parduodamus darbo rūbus, įrankius, o kiti asmenys – susidomėję melagingu skelbimu apie teikiamas seksualines paslaugas.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad už sukčiavimą asmuo gali būti baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Byla perduota nagrinėti Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmams.
