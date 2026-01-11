Ministerija: prašymus šildymo išlaidų kompensacijoms jau pateikė 256 tūkst. gyventojų

„2025 rugsėjo–gruodžio mėn. pateikta apie 256 tūkst. prašymų dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų gavimo“, – Eltai komentare raštu nurodė ministerija.
Rugsėjį jos skelbtu vertinimu, Seimui nusprendus panaikinti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatas šildymui išlaidos kompensacijoms šiemet gali išaugti beveik dvigubai ir sudaryti apie 100 mln. eurų.
Vis tik, nors dalyje didžiųjų savivaldybių 2025–2026 m. šildymo sezonas pradėtas savaite ar dviem anksčiau nei 2024-aisiais, kol kas gyventojų prašymų gauta mažiau nei prieš metus.
„Palyginti su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu, pateikta apie 4 proc. mažiau prašymų“, – nurodė SADM.
Ministerija primena, jog prašymus dėl kompensacijų 2025–2026 m. šildymo sezonui nepasiturintys gyventojai gali teikti nuo rugsėjo pradžios, viso šildymo sezono metu.
SADM duomenimis, praėjusio šildymo sezono metu vidutiniškai per mėnesį kompensaciją gavo apie 161,2 tūkst. asmenų. Šio sezono metu, manoma, kompensacijų gavėjų skaičius išaugs iki 190 tūkst.
Taip pat nurodoma, jog per praėjusį šildymo sezoną kompensacijoms teikti išleista 56,5 mln. eurų, o šiemet, prognozuojama, išlaidos sudarys apie 100 mln. eurų.
Nustatytos formos prašymą ir būtinus dokumentus gyventojai gali teikti elektroniniu būdu Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos interneto svetainėje arba tiesiogiai atvykus į gyvenamosios vietos savivaldybę ar seniūniją.
Šildymas nuo 2026 m. brangsta Seimui nusprendus panaikinti lengvatinį 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui – dabar galioja standartinis 21 proc. tarifas.
