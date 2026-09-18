Ministerija: pirmo mažojo branduolinio reaktoriaus komercinė eksploatacija – 2038 metais

Rugsėjo 14–18 d. Vienoje vykusios 70-osios Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) Generalinės konferencijos metu energetikos viceministras Gabriel Gorbačevski susitiko su JAV Energetikos departamento ir MMR vystančių JAV bendrovių atstovais.
Susitikimuose daugiausia dėmesio skirta tolesniam Lietuvos ir JAV bendradarbiavimui branduolinės energetikos srityje ir galimiems MMR projektų įgyvendinimo modeliams Lietuvoje.
Viceministras susitiko su JAV Energetikos departamento Branduolinės energetikos biuro pirmuoju sekretoriaus padėjėjo pavaduotoju Mike'u Goffu bei bendrovių „NuScale“, „X-energy“, „TerraPower“ ir „Holtec“ atstovais.
„Siekiame pereiti prie detalesnių diskusijų su technologijų vystytojais, kurios leistų išsamiau įvertinti galimus bendradarbiavimo ir MMR projektų įgyvendinimo modelius Lietuvoje“, – pranešime sako energetikos viceministras Gabriel Gorbačevski.
Anot ministerijos, susitikimuose aptarta, kokios informacijos Lietuvai reikėtų tolesniems vertinimams – siekiama išsamiau įvertinti galimus MMR projektų įgyvendinimo modelius, finansavimo galimybes, licencijavimo procesus, įgyvendinimo terminus ir galimą rizikų pasidalijimą.
Technologijų vystytojų pateikta informacija kartu su kitais šiuo metu atliekamais vertinimais bus naudojama rengiant pagrindimą sprendimui dėl galimos mažųjų modulinių reaktorių plėtros Lietuvoje.
Priėmus teigiamą politinį sprendimą Lietuvos Respublikos Seime, būtų pereita prie tolesnio MMR projekto vystymo.
Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas branduolinės energetikos srityje plėtojamas pagal Lietuvos ir JAV tarpvyriausybinį susitarimą.
Naujausi komentarai