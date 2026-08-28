 Ministerija: kad spėtų atlikti šiuos darbus, ūkininkams suteikiamos papildomas dvi savaites

Ministerija: kad spėtų atlikti šiuos darbus, ūkininkams suteikiamos papildomas dvi savaites

2026-08-28 17:23
ELTOS inf.

Dėl gausių kritulių ir per didelės dirvožemio drėgmės Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) dviem savaitėmis – iki rugsėjo 15 d. – pratęsė privalomą pievų nuganymo ir šienavimo terminą, ketvirtadienį pranešė ministerija.

<span>Ministerija: kad spėtų atlikti šiuos darbus, ūkininkams suteikiamos papildomas dvi savaites</span>
Ministerija: kad spėtų atlikti šiuos darbus, ūkininkams suteikiamos papildomas dvi savaites / A. Ufarto / BNS nuotr.

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Įprastai pievos ir kiti reikalavimuose numatyti plotai turi būti bent kartą nušienauti arba nuganyti iki rugsėjo 1 d.

Ministerijos teigimu, terminas pratęstas, nes dėl pastarojo meto kritulių sunkiasvorė technika ne visur gali įvažiuoti į laukus, o nupjauta žolė džiūsta lėčiau.

„Puikiai suprantame, kad gamta diktuoja savo sąlygas, o ūkininkai šiuo metu susiduria su rimtais iššūkiais. Suteikdami papildomas dvi savaites, mažiname administracinę naštą ir sudarome galimybę ūkininkams kokybiškai užbaigti darbus“, – pranešime teigė žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.

Kaip nurodo ŽŪM, pratęstas terminas taikomas 2026 m. pateiktoms paraiškoms, prižiūrint pievas ir žolinius azotą kaupiančius augalus ariamojoje žemėje bei vykdant dalies ekologinių sistemų įsipareigojimus.

Tai apims tokių ekologinių sistemų kaip: „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu“, „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“, „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“, „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“ bei „Ariamosios žemės keitimas pievomis, jų išlaikymas ir priežiūra“ įsipareigojimus.

Iki rugsėjo 15 d. taip pat bus galima nušienauti kraštovaizdžio elementus – palaukes, ribines juostas, vandens telkinių pakrantes, pagriovius bei plotus po pavieniais medžiais ir krūmais.

Šiame straipsnyje:
ŽŪM
ūkininkai
dvi savaitės
pratęsti terminą
pievų sutvarkymas
Pievos

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