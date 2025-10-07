Mindaugas Sinkevičius: kitų metų biudžetas užtikrins socialinį saugumą

„Jis (biudžetas – BNS) buvo įvardintas kaip įtemptas, bet aš manau, kad yra tam tikri ir teigiami akcentai – saugumas, socialinis saugumas, labiausia pažeidžiamos grupės, ypač mūsų senjorai, jų pensijos augs daugiau nei suplanuota, nes indeksavimas leidžia peržiūrėti pensijas, buvo įprastai planuotas indeksavimo dydis 8-9 proc., bet, panašu, kad bus 12 proc.“, – žurnalistams antradienį po valdančiųjų Seimo frakcijų susitikimo sakė M. Sinkevičius.
„Vaiko pinigai kils, yra ir kitų dalykų, kurie džiugina, – minimali mėnesinė alga kils ne viengubu skaičiumi, o dviženkliu“, – pridūrė jis.
