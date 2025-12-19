Sinkevičius: prisiimame atsakomybę, bet kita pusė irgi perlenkė lazdą

„Aš nekaltinu nieko. Aš sakau, kad situacija yra nenormali ir socialdemokratai yra linkę ieškoti būdų ją keisti einant į susitaikymą su visuomene, su pilietine bendruomene, einant į susitaikymą su opozicija, kad tokie nauji parlamentarizmo atvejai Lietuvoje nesikartotų“, – interviu „Delfi“ teigė M. Sinkevičius.
„Priimu tai kaip kolektyvinio veikimo padarius. Prisiimame atsakomybę ir mes. Bet manau, kad ir kitos proceso šalys perlenkė lazdą. Žinote, kai vyksta konfliktas, tai argumentai nebegalioja, kalba nebegirdima – yra tik konfliktuojančios pusės ir bandymas laimėti per jėgą ir per galią“, – tęsė socialdemokratas.
Jis neatsakė, ar bus bandoma įtikinti socialdemokratus ir koalicijos partnerius stabdyti procesą dėl LRT pataisų, tačiau pabrėžė, kad bus diskutuojama apie situacijos deeskalavimo galimybes.
„Mes kalbėsime apie situaciją, apie šios dienos status quo. Ne tik su socdemais, bet ir su Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovais, „Nemuno aušros“ atstovais ir vertinsime, kokios galimos deeskalavimo galimybės“, – kalbėjo socialdemokratų pirmininkas.
„Galų gale, ir prezidentas pirmadienį kviečia frakcijų vadovus pokalbiui. Iki švenčių formatų bus ne vienas. Tik tada bus galima matyti, kaip situacija vystosi toliau. Dabar už partiją, už frakciją ir už koaliciją vienareikšmiškai pasakyti negaliu“, – pridūrė M. Sinkevičius.
Kaip skelbta, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog pirmadienį ketina susitikti su Seimo pirmininku Juozu Oleku bei parlamentinių frakcijų lyderiais – siekiama ieškoti sprendimų, kaip sumažinti įtampą visuomenėje dėl skubos tvarka svarstomų visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų.
ELTA primena, kad šią savaitę Seime skubos tvarka svarstytos žurnalistų bendruomenės kritikos sulaukusios LRT įstatymo pataisos.
Siekdama vilkinti, jų vertinimu, ydingus sprendimus, opozicija registravo daugybę pasiūlymų įstatymo pataisoms. Daugelis jų – komiški ir ironiški.
Dėl LRT įstatymo pataisų šauktas papildomas nenumatytas Seimo posėdis, svarstymai salėje ir Kultūros komitete truko keliolika valandų. Komiteto posėdis turėjo vykti ir ketvirtadienį, tačiau dėl sušlubavusios komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko sveikatos buvo atšauktas. Kol nauji Seimo narių pasiūlymai LRT įstatymo pataisoms nėra apsvarstyti komitete, klausimas į Seimo salę grįžti negali.
Pirminiame valdančiųjų inicijuotame projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių būtų balsuojama slaptai. Be to, visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Tai pat už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
Tačiau svarstant parlamentas pritarė konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymui, jog LRT generalinį direktorių dėl nepasitikėjimo iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galima atleisti tik tuo atveju, jei demokratės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis išreiškia nepasitikėjimą.
Tiesa, grupė valdančiųjų jau registravo pasiūlymą, kad projektas būtų pataisytas ir grįžtų prie pirminio varianto.
