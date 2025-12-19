Socialdemokratų partijos pirmininko rinkimai vyks anksčiau nei planuota

Tai BNS patvirtino partijos atstovas Andrius Grumadas.
„Rinkimai vyks 2026 metų gegužės mėnesį vyksiančiame LSDP suvažiavime, kuriame minėsime 130-ąjį partijos jubiliejų“, – BNS sakė A. Grumadas.
„Sprendimas rengti partijos pirmininko rinkimus buvo priimtas dėl statuto normos interpretavimo – ar dabartinis pareigas einantis pirmininkas yra laikinas, ar ne. Tai labiau yra techninis, o ne politinis sprendimas“, – kalbėjo jis.
Anksčiau socialdemokratų lyderio rinkimus planuota rengti 2027 metais.
„Partijos pirmininko rinkimai vyksta kas dvejus metus ir pagal šį kalendorių turėjo būti 2027 metais organizuoti visuotiniai rinkimai. Dabar partijos pirmininką rinks suvažiavimo delegatai“, – teigė A. Grumadas.
BNS rašė, kad šiuo metu partijos pirmininko pareigas eina Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius.
Jis šias pareigas perėmė iš liepą atsistatydinusio buvusio premjero Gintauto Palucko, kuris 2025 metų gegužę buvo išrinktas dviejų metų kadencijai.
