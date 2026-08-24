Mažeika dėl ekstremalios situacijos skelbimo šalies mastu: tam yra pagrindo

Anot jo, toks sprendimas nuo stichijos nukentėjusiems ūkininkams padėtų pagrįsti negalėjimą įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų ir išvengti galimų finansinių nuostolių.
„Mes šiuo momentu matome pagrindą ieškoti galimybės dėl ekstremalios situacijos skelbimo visos Lietuvos mastu, nes ir kai kurios savivaldybės tai jau padarė“, – ELTAI pirmadienį teigė K. Mažeika.
Pasak ministro, ekstremaliosios situacijos paskelbimas ūkininkams būtų aktualus dėl audros paveikto derliaus, užmirkusių laukų ir vėluojančios sėjos, taip pat dėl vykdomų projektų bei finansinių įsipareigojimų.
„Tai būtų pagalba jiems turėti tai kaip įrodymą, kad atskirai kiekvienam nereikėtų rinkti duomenų dėl to, kas įvyko. Tai būtų tikrai didžiulė pagalba“, – aiškino ŽŪM vadovas.
„Ir dėl projektų, ir dėl bankinių įsipareigojimų. (…) Tai vėlgi padėtų tą situaciją sušvelninti, neinant į teisinius procesus ir finansinius nuostolius“, – pridūrė jis.
K. Mažeikos teigimu, ministerija šiuo metu renka informaciją apie audros padarytą žalą skirtinguose šalies regionuose ir ją ketina pateikti trečiadienį vyksiančiame Vyriausybės posėdyje. Anot jo, net iki šiol surinkti duomenys rodo, kad audros poveikis Lietuvos ūkiui kai kuriose vietovėse – itin reikšmingas.
„Vien Kaišiadorių rajono vienoje fermoje, nesuveikus pagalbiniams elektros įrenginiams, išgaišo 30 tūkst. suaugusių mėsinių vištų. Na, ir smulkesniuose ūkiuose matome, kad dėl elektros tiekimo yra iššūkių“, – tikino ministras.
„Renkame duomenis ir iš kitų rajonų, kitų ūkių, bandome sisteminti, kiek galime. Svarbu padėti užtikrinti gyvūnų gerovę. Bendraujame ir su Energetikos ministerija, (…) savivaldybės aktyviai padeda. Ruošiame duomenis trečiadienio Vyriausybės posėdžiui“, – pabrėžė K. Mažeika.
ELTA primena, kad per šeštadienį kilusią audrą virto medžiai, žuvo vienas žmogus, dar keturi buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
Naujausiais ESO duomenimis, elektros vis dar neturi daugiau nei 100 tūkst. klientų, daugiausia Kauno, Utenos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose.
Anot Lietuvos draudikų asociacijos (LDA) projektų vadovės Ievos Naraškevičiūtės-Kubilės užklupusi audra gyventojams ir verslui padarė daugiau nei 3 mln. eurų nuostolių, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkst. pranešimų apie žalą.
Ji Eltai teigė, kad šie skaičiai dar gerokai augs, o tikrasis audros padarinių mastas turėtų paaiškėti per artimiausią savaitę.
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