Mažeika dėl brangstančių degalų pasiūlė išeitį ūkininkams

„Situacija neramina. Tiesa, žemės ūkyje turbūt yra pats lengviausias mechanizmas, nes jis jau veikiantis – yra skiriama tam tikra kuro norma lengvatiniu akcizu pagal dirbamos žemės ūkio plotus, pagal pasėlių struktūrą, pievas ir visą kitą“, – antradienį Seimo tribūnoje sakė K. Mažeika.
Pasak ministro, šia sistema būtų galima pasinaudoti ir dabar, taip nereikėtų kurti naujo mechanizmo.
„Tai yra jau nuo įstojimo į Europos Sąjungą (ES) veikianti sistema, kurią galime išnaudoti ir nereikėtų kurti kažko kito. Per tą lengvatinį akcizą, manau, kad mes tikrai padarytume šiam sektoriui maksimalią pagalbą ir tai nebūtų nukrypimas į vieną ar kitą pusę, nes normos yra labai aiškios“, – teigė jis.
K. Mažeika siūlytų lengvatą taikyti laikinai, atsižvelgiant į šiuo metu vykstančius žemės ūkio darbus. Jo teigimu, kuro kiekį su lengvata būtų galima nustatyti pagal konkretaus ūkio dydį ir veiklą.
„Tai galėtume daryti laikinai, nes žinant dabartinį laikotarpį – rudeninė sėja ir darbai. Pagal tą laikotarpį galima net kiekvienam ūkininkui tam tikrą normą ar kvotą, kiek jis galėtų kuro su lengvata įsigyti“, – sakė ministras.
Pasak K. Mažeikos, šiuo metu kuro kainos ūkininkams yra pakilusios kone dvigubai, palyginti su praėjusiais metais.
Lietuvos energetikos agentūros (LEA) duomenimis, dyzelino ir benzino kainos degalinėse antradienio rytą padidėjo.
Siekdama švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, Vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas, po Seimo pritarimo nuo lapkričio numatoma tokio pat dydžio nuolaidą taikyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams.
Kaip skelbė ELTA, degalų kainoms toliau lankantis aukštame lygyje, politikai siūlo skirtingus sprendimus jas mažinti, tarp jų – priemones dėl akcizo.
Visgi premjeras ir finansų ministras teigė, kad tai būtų biudžetui brangi priemonė, o prezidentūra ragino pirmiausia orientuotis į gyventojų pajamų didinimą.
Finansų ministras Taurimas Valys sakė, kad su Europos Sąjunga (ES) svarstoma derėtis dėl galimybės sumažinti kitiems metams suplanuotą benzino ir dyzelino akcizo augimą – dėl mažesnio nei planuota papildomos anglies dioksido (CO2) dedamosios taikymo.
Skaičiuojama, jog dėl šios papildomos dedamosios litras benzino kitąmet galėtų brangti 3 centais, dyzelino – 10 centų.
Naujausi komentarai