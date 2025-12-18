Liko vos kelios savaitės: dar galima gauti iki 5 tūkst. eurų

– Kokių automobilių savininkai dar gali pretenduoti į tūkstančio eurų kompensaciją ir iki kada galima suspėti tai padaryti?
– Šiai priemonei iš viso skirta 5 mln. eurų. Šiuo metu jau išmokėta kiek daugiau nei 4,6 mln. eurų, tad liko apie 130 tūkst. eurų. Tai reiškia, kad parama dar galėtų pasinaudoti maždaug 130 gyventojų. Priemonė galioja iki šių metų pabaigos – paraiškas galima teikti iki gruodžio 31 dienos, 15.45 val.
– Ar gyventojai aktyviai naudojasi šia galimybe?
– Taip, priemonė labai aktyvi. Per šį kvietimą jau sunaikinta daugiau kaip 4,6 tūkst. taršių automobilių. Tai rodo didelį gyventojų susidomėjimą.
– Parama skirta atsisakyti taršaus automobilio ir įsigyti mažiau taršią transporto priemonę. Kokie reikalavimai taikomi dabartinio automobilio savininkams?
– Gyventojai turi priduoti ir sunaikinti taršų automobilį, turėti sunaikinimo pažymėjimą. Automobilio savininku reikėjo būti ne trumpiau nei 12 mėnesių iki 2023 metų birželio 1 dienos, o techninė apžiūra turėjo galioti 2023 metų birželio 18 dieną. Tai svarbios sąlygos, į kurias būtina atkreipti dėmesį.
– Kokį automobilį galima įsigyti gavus kompensaciją?
– Galima įsigyti M1 klasės mažiau taršų automobilį, kurio CO₂ emisija neviršija 130 gramų kilometrui. Taip pat tinkamos L klasės elektra varomos transporto priemonės. Automobilis gali būti varomas bet kokiu kuru, išskyrus dyzeliną, o L klasės transportas turi būti varomas tik elektra.
– Be tūkstančio eurų kompensacijos, galima gauti ir iki 5 tūkst. eurų. Kaip tai veikia?
– Taip, tai kita – Modernizavimo fondo – priemonė, veikianti nuo 2022 metų ir planuojama iki 2026 metų pabaigos, jei liks lėšų. Šiai priemonei skirta 35 mln. eurų, iš jų jau panaudota apie 26 mln. eurų, tad dar liko maždaug 9 mln. eurų. Parama skiriama tik gryniesiems elektromobiliams: už naują elektromobilį galima gauti 5 tūkst. eurų, už naudotą – 2,5 tūkst. eurų.
– Ar taikomi amžiaus ar registracijos apribojimai elektromobiliams?
– Taip. Elektromobilis Lietuvoje turi būti registruotas ne anksčiau nei 2022 metų kovo 23 dieną. Naujas elektromobilis negali būti senesnis nei šešių mėnesių nuo pirmosios registracijos ir pagaminimo datos, o naudotas – ne senesnis nei ketverių metų.
