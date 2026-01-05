Mažinama parama saulės elektrinėms

Pasak portalo, šių metų Energetikos ministerijos paramos energetiniams projektams plane fiziniams asmenims saulės elektrinėms ir elektros kaupikliams įsigyti ketinama skirti 24 mln. eurų, nors praėjusiais metais 50 mln. eurų buvo skirta vien saulės elektrinėms.
Nutolusioms saulės elektrinėms dotacija mažinama nuo 323 iki 200 eurų už kilovatą (kW), ant stogų įrengiamoms saulės elektrinėms dotacija mažinama nuo 255 iki 170 eurų už kW. Abiem atvejais maksimali remiama įrengtoji galia mažinama nuo 10 iki 7 kW.
Saulės elektrinių ir energijos kaupimo įrenginių kompleksams parama mažinama nuo 5 tūkst. iki 3,5 tūkst. eurų, o energijos kaupimo įrenginiams dotacija koreguojama nuo 380 iki 170 eurų už kilovatvalandę (kWh).
Kaip skelbiama, anot ministerijos, šie pokyčiai leis efektyviau investuoti turimas lėšas, sudarant galimybes parama pasinaudoti kuo didesniam gyventojų skaičiui ir taip prisidėti prie strateginio tikslo – iki 2028 m. Lietuvoje pasiekti 200 tūkst. gaminančių vartotojų.
