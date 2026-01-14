Lietuvoje – dar vienas elektros suvartojimo rekordas

Vidutinis elektros suvartojimo pikas pasiektas tarp 10.45 val. ir 11 val. Be to, suvartotas ir didžiausias elektros kiekis per parą – 51,4 tūkst. megavatvalandžių (MWh).
Rekordinį vartojimą lemia besitęsiančių šaltų orų poveikis ir elektros naudojimas šildymo reikmėms, teigiama pranešime.
„Toliau spaudžiant žiemos šalčiams elektros suvartojimas Lietuvoje dar kartą pasiekė iki šiol nematytas aukštumas. Viena pagrindinių piko priežasčių – vis dažniau namų ūkių ir verslų šildymui naudojami elektriniai šilumos siurbliai. Taip pat išlieka tikimybė, kad spustelėjus dar didesniems šalčiams sulauksime ir dar aukštesnių elektros suvartojimo rodiklių“, – pranešime teigia „Litgrid“ Sistemos valdymo departamento vadovas Donatas Matelionis.
Pasak jo, duomenys kol kas yra preliminarūs, suskaičiuoti pagal „Litgrid“ modelį. Detalūs duomenys paaiškės tik po daugiau nei mėnesio, kai bus surinkta išsami informacija iš skirstymo operatorių.
Elektros suvartojimo per rinkos laiko vienetą duomenys renkami nuo 2014 metų.
