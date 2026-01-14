Turintiems saulės elektrines – nemaloni staigmena

Verslininkas Visvaldas Liužinas saulės elektrinę įsirengė pats – be paramos, ant dviejų angarų stogų.
„Dabar, kai apsnigta, gamina 680 vatų, o jeigu būtų neapsnigta, prie tokios saulės gamintų apie 30 kilovatų“, – sakė V. Liužinas.
Elektrinė dar neatsipirko – tam reikės dar poros metų. Tačiau kasdienė nauda jaučiasi jau dabar – mėnesio sąskaitos beveik nulinės.
V. Liužino įmonė gamina medinius laiptus – elektros čia reikia daug. Sukaupęs 8 tūkstančius kilovatvalandžių į priekį, vyras manė, kad žiema bus rami. Tačiau viskas pasikeitė, kai baigėsi sutartis su tiekėju „Elektrum“.
„Parašė mums elektroninį laišką, kad reikia pratęsti sutartį, ir toje sutartyje jau numatyti jų sukurti nauji planai – vadinamasis atviras planas, kuriame įrašytas 110 eurų mokestis plius PVM kiekvieną mėnesį“, – pasakojo V. Liužinas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Už ką naujas mokestis, vyras bandė išsiaiškinti, tačiau iš tiekėjo – tyla.
„Labai kvailai – paskambinus specialiai verslo klientams, tos merginos nieko negali pasakyti. Sako: su jumis vadybininkas susisieks. Taip ir nesusisiekė“, – teigė V. Liužinas.
Todėl verslininkas pats pranešė, kad sutarties nepratęs ir rinksis kitą. Tačiau vis tiek gavo sąskaitą – beveik 180 eurų.
„Kai kas sugalvojo dykai pasipelnyti“, – sakė V. Liužinas.
Tik po daugybės skambučių tiekėjas pripažino klaidą ir atsiųstame atsakyme pažadėjo sutartį nutraukti atgaline data.
„Nuoširdžiai apgailestaujame dėl susiklosčiusios situacijos ir klientui kilusių nepatogumų. Kliento prašymas nepratęsti sutarties dėl techninių nesklandumų nebuvo laiku įvykdytas. <...> Išsiaiškinę visas aplinkybes, nedelsdami susisiekėme su klientu ir sutarėme, kad sutartis bus nutraukta artimiausiu metu, t. y. sausio 13 dieną“, – raštu nurodė tiekėjas „Elektrum“.
Tokių istorijų – ne viena. Ekspertai pripažįsta, kad saulės elektrinių turėtojai tampa nepatogūs ir brangiai kainuojantys, todėl tiekėjai ieško būdų, kaip su tokiais vartotojais tvarkytis.
„Nepriklausomi tiekėjai stengiasi visais būdais atsikratyti gaminančių vartotojų, didindami mėnesinį mokestį“, – pažymėjo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius.
Anot reguliuotojo, vien užpernai nepriklausomi tiekėjai patyrė 16 milijonų eurų nuostolius.
„Tuomet, kai saulė šviečia, biržoje formuojasi nulinė ar arti nulinės kainos. Kai vartotojas pasiima tą perteklių vakare arba rudenį iš vasaros persineša į žiemą, tiekėjas tos valandos elektrą nuperka aukštesnėmis biržos kainomis, ir taip susidaro disbalansas“, – aiškino bendrovės „Detra Solar“ vadovas Vytenis Koryzna.
Todėl Seime jau skinasi kelią Energetikos ministerijos siūlymas įvesti papildomą mokestį visiems elektros vartotojams – tiek gaminantiems, tiek negaminantiems – taip kompensuojant tiekėjų patiriamus kaštus.
„Surinkus tuos pinigus nereikėtų tiekėjams patiems ieškoti būdų, kaip paslėpti kaštus, ir nereikėtų taip bėgioti nuo gaminančių vartotojų“, – teigė Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius.
Jei Seimas pritars, turintiems nuosavas saulės elektrines mėnesinės sąskaitos gali išaugti vidutiniškai 5–6 eurais, o elektros negaminantiems vartotojams – 56 centais.
„Vartotojams būtų papildoma dedamoji, kuri prisidėtų gaminančių vartotojų atžvilgiu už kiekvieną į tinklą atiduotą perteklinę kilovatvalandę“, – sakė energetikos viceministras Airidas Daukšas.
V. Liužinas teigia, kad jo pasitikėjimas tiekėjais jau prarastas.
„Tiekėjais nusivylęs iš pat pradžių – sukurta sistema pinigams iš žmonių paimti“, – kalbėjo V. Liužinas.
Dar viena žinia – valstybė mažina ir paramą saulės elektrinėms bei kaupikliams. Bendra paramos suma – keturis kartus mažesnė nei pernai.
„Parama – 323 eurai už kilovatą – buvo nustatyta dar 2019 ar 2020 metais. Tai buvo prieš daugiau nei 5 metus. Per tą laiką saulės elektrinių įrengimo kainos atpigo daugiau nei dvigubai, todėl subsidiją reikėjo peržiūrėti“, – teigė V. Koryzna.
Ekspertai tikina, kad saulės elektrinę ant stogo įsirengti vis dar bus patrauklu, tačiau atsipirkimo laikotarpis gali pailgėti.
„Jeigu žmogus pasistatė saulės elektrinę ne itin patogiomis sąlygomis, pavyzdžiui, ten, kur daugiau šešėlio, arba pigi elektrinė dėl brangaus įrengimo ir sudėtingų jos eksploatavimo sąlygų atsiperka tik tuo atveju, jeigu jis gauna tokią paramą, kokią buvo suskaičiavęs“, – sakė M. Nagevičius.
Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau nei 170 tūkstančių gaminančių vartotojų.
